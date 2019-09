Marianne Chesak (Ap) ny fylkesordfører i Rogaland

– Vi kommer fra fem ulike partier, men vi deler en del grunnleggende tanker om hva slags Rogaland vi ønsker oss: Et åpent og nyskapende fylke som skaper verdier, sikrer arbeidsplasser og legger til rette for grønn utvikling i fylket, sa Marianne Chesak (Ap), nyslått fylkesrordfører i Rogaland under en pressekonferanse på Clarion hotell i Stavanger torsdag kveld.

Der ble fylkets nye flertall, posisjoner og den politiske plattformen deres presentert. Partiene som skal styre Rogaland de fire neste årene er Ap, Sp, KrF, Venstre og MDG.

– Vi er langt ifra enige om absolutt alt, men ganske mye, og ikke minst den politiske plattformen som vi har jobbet hektisk med de siste dagene, sa Chesak.

Fire av samarbeidspartiene satt også i førersetet i forrige periode, da med Chesak som varaordfører og Solveig Ege Tengesdal (KrF) som fylkesordfører.

– Godt samarbeid og god politikk er grunnen til at vi alle hadde som førstevalg å fortsette på det prosjektet vi har startet på, sa Chesak under pressekonferansen.



Skal bli grønnere

Nytt av året er at også MDG er med på laget. Det ble avgjort allerede valgkvelden.

– Det er veldig kjekt at vi ble invitert til å gjennomføre det grønne mandatet vi har fått av velgerne til å bidra til at Rogaland skal bli grønnere, sa Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Blant de grønneste punktene som politikerne er enige om, er at FNs 17 bærekraftsmål skal legges til grunn for all planlegging i fylkeskommunen.



Og:



«Det skal føres årlig klimaregnskap og lages et klimabudsjett med klare etappemål som står i forhold til kuttmål satt gjennom Parisavtalen», heter det i den politiske plattformen som partiene har meislet ut.

Ble hetset

Under pressekonferansen ga Chesak også noen ord til tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, som hun takket for fire år med nært og godt samarbeid – «også når det har stormet som verst», sa Chesak, og siktet til hetsen som Tengesdal er blitt utsatt for i debatten om bompengeprosjekter på Nord-Jæren.

– Jeg vet at det til tider har vært svært, svært krevende, men du har stått støtt. Du har imponert meg med din styrke, kunnskap og stayerevne. Du sto rakrygget, sa den nyslåtte fylkesordføreren til en tydelig rørt Tengesdal.

Dette blir de nye fordelingene av verv:

Arbeiderpartiet får i tillegg til fylkesordføreren lederen av regional- og kulturutvalget. Senterpartiets Arne Bergsvåg blir varaordfører, Alexander Rügert-Raustein (MDG) blir leder av samferdselsutvalget og tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) blir leder av opplæringsutvalget, skriver NTB som siterer Stavanger Aftenblad.







Tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) fikk blomster og klem av den nyslåtte fylkesordføreren under en pressekonferanse på Clarion hotell i Stavanger torsdag kveld. FOTO: CAROLINE T. GILJE