Maria Thorisdottir: – I dag er jeg glad for VAR

Det ble dømt straffespark mot Maria Thorisdottir i slutten av første omgang, men hun ble frikjent etter videogjennomgang. I slutten av ordinær tid ble VAR koblet inn igjen for å vurdere om Australia skulle få straffe etter en involvering av Thorisdottir, men igjen kunne de norske spillerne puste lettet ut.

Selv mener hun at begge situasjonene var helt klare, og at det bare skulle mangle at det gikk hennes og Norges vei.

I det 42. minutt brystet den norske midtstopperen unna et innlegg fra høyre, men dommeren oppfattet det som at ballen var borti armen hennes og pekte resolutt på straffemerket, til fortvilte protester fra Thorisdottir.

– Jeg ble ganske irritert, for det var ikke straffe. Jeg tok den oppå her, sa hun til NTB i intervjusonen og pekte på kragebeinet.

Sam Kerr hadde lagt ballen på straffemerket og sto klar til å skyte da dommer Riem Hussein fikk beskjed på øret om at avgjørelsen skulle kontrolleres. Hun løp ut til siden for å se på video og opphevet etter noen minutters overveielse sin tidligere avgjørelse. Men Thorisdottir hevder at hun ikke var i tvil om utfallet.

– Jeg var 100 prosent sikker på at det var feil avgjørelse å dømme straffe, og da de koblet inn VAR, sa jeg til Maren (Mjelde) «chill, det her blir ikke straffe». I dag var jeg glad for at de bruker VAR, sa hun.

Ingenting

To minutter før full tid, rett etter at Australia hadde utlignet, gikk Thorisdottir i duell med Klepp-spiller Tameka Yallop inne i feltet. Hun spilte ballen, men var også borti motspiller, og mange ante det verste da situasjonen ble VAR-sjekket.

– Nei, nei. Jeg var på ballen, og hun kom sent inn, så det var ingenting, forsikret Thorisdottir etter kampen.

De VAR-ansvarlige kom tydelig til samme konklusjon, og dommerens avgjørelse om ikke å blåse ble bekreftet.

Også utvisningen av australske Alanna Kennedy ble VAR-sjekket og opprettholdt.

Thorisdottir var svært fornøyd med måten Norge reiste seg på etter å ha mistet ledelsen sju minutter før slutt.

– De kjørte oss i slutten av 2. omgang, men i pausen før ekstraomgangene ble vi enige om å gå på og sørge for at det gikk vår vei. Vi overkjørte dem i begge ekstraomgangene, og da vi gikk inn i straffesparkkonkurransen, var jeg ikke nervøs i det hele tatt, sa hun.

Revansj

Hun gjorde en ny meget god kamp ved siden av makker Mjelde, som også scoret på straffe.

– Jeg hadde nok tatt straffe jeg og hvis det hadde blitt flere enn fem.

Var-elven renner ut i Middelhavet rett ved siden av Stade de Nice, passende nok. Mot Frankrike var det Norge som fikk en VAR-dukkert, lørdag gikk avgjørelsene Norges vei. Dermed fikk Martin Sjögren rett da han etter Frankrike-tapet kommenterte den omdiskuterte VAR-straffen som ble dømt mot Ingrid Syrstad Engen.

– Noen ganger går det den ene veien, noen ganger den andre.

Lørdag tok Engen det siste straffesparket da Norge tok seg videre, og hun medga glatt at hun følte den søte smaken av revansj:

– Jo, det vil jeg si!

