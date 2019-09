Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikk i Sandnes

To menn ble pågrepet etter at en 16-åring ble knivstukket i nærheten av rutebilstasjonen i Sandnes lørdag. 16-åringen ble påført alvorlige skader, opplyste politiet i helga.

Den ene av de to pågrepne er løslatt, mens den andre ble fremstilt for varetektsfengsling tirsdag, melder Stavanger Aftenblad.

Under fengslingsmøtet kom det fram at denne mannen nå er siktet for drapsforsøk.

Mannen har erkjent knivstikkingen, men sa i retten at han ikke hadde til hensikt å drepe.

