Rogalandsavis

Politiet i Agder fikk melding om arbeidsulykken like etter klokken tolv tirsdag formiddag.

Mannen skal ha falt ned fra et tak under arbeid med oppføring av et fjøs. Skadeomfanget er ikke kjent.

Arbeidstilsynet er varslet, og politiet har opprettet sak på forholdet.

(©NTB)