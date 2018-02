Mange boligannonser er gammelt nytt

Rogalandsavis

I januar var det 11.086 boliger til salgs på Finn. Til sammenligning var det 8.758 bruktboliger til slags i januar i fjor og 8.820 til salgs i januar 2016. Men hvis du tar vekk antall boliger som har vært ute for salg tidligere, og boliger som har fått en ny pris, tegnes et annet bilde, skriver E24.

– Vi observerer et marked der det er lagt ut et stort antall bruktboliger til salgs, men der det er få nye boligannonser, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i Finn eiendom til avisen.

Kun 6.894 boligannonser ble annonsert for første gang på Finn i januar i år. På spørsmål om hvordan han tolker disse tallene, svarer Høvås:

– Vi ser at det tar lengre tid å få solgt boliger, samtidig ser vi at det er mange boligannonser som er blitt tatt av. Den vanligste årsaken til det er at boligen er blitt solgt.

(©NTB)