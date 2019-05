17-2, 29–1 og 19–3. Dette er resultater som har kommet opp så langt i årets sesong i barnefotballen. Noen avdelinger har til og med en gjennomsnittlig seiersmargin på over åtte mål. Alle som har satt sine bein på en fotballbane vet at stortap er demotiverende og at gleden ved storseirer er kortvarig. De kjekkeste kampene er mellom jevnbyrdige motstandere – og det er slik fotballspillere utvikler hverandre enten de er 10 eller 28 år.

Rogaland Fotballkrets gjør det fornuftige når de sender ut en bekymringsmelding om barnefotballen i fylket. De aller fleste jenter og gutter i dag er engasjert i fotball, og skal flest mulig delta lengst mulig – slik verdigrunnlaget til Fotballforbundet tilsier – må barnefotballens ledere være voksne nok til å ta de rette grepene. Å sette opp jevne lag ut fra nivåinndeling er en av anbefalingene, og utvikler en kamp seg til overkjøring kan det overlegne laget ta ut en eller flere spillere.

Den ekstremt store og like gledelige økningen i antallet fotballspillere her til lands drar også med seg en del følgefeil. Det kan være trenere som soler seg i glansen av at gutter 10-laget vinner 23-0, eller det kan være foreldre på sidelinjen som ikke greier å styre seg. I enkelte miljøer er det en utbredt misforståelse at trener- og publikumsatferd fra Premier League lar seg overføre til norsk knottefotball. Slikt skremmer vekk barna fra fotballen og bidrar til at ungdommer som stiller som klubbdommere og voksne som er lagledere på dugnad, rygger unna.

Det er etter hvert gode systemer for å fange opp talentene i norsk fotball – noe det VM-klare U20-landslaget viser. Fotballspillere flest kommer aldri til VM, men har stor glede av en fotballkarriere som varer lengst mulig. Tydelige holdning fra fotballkretsene, klubbene og laglederne trengs for å holde tak i verdiene slik at fotballen utvikles som folkesport.

