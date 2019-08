«Måker kan ikke leve av kebab, pølser og loff»

Av Morten Landråk Asbjørnsen, bystyrerepresentant og kandidat til kommunestyre i Stavanger for Høyre

Tor Sigurd Nielsen prøver på en ironisk måte å kommentere Nina Ørnes og mitt utspill i RA om å se på muligheten for å gjøre livet bedre for både måker og mennesker i Stavanger sentrum.

Han har sett oss på forsiden av RA, og Nielsen burde tatt seg tid til å åpne avisen. Da ville han sett at saken på ingen måte handler om hverken rusmisbrukere, bompenger eller Syria-flyktninger. Slike dårlige forsøk på å finne sammenhenger er ufint og trekker ned nivået på det som kunne blitt en interessant debatt.



Jeg satte meg til å lese med åpent sinn. Til slutt ble det mer bilde enn tekst, og flere ord enn innhold. Nielsen legger rett og slett opp til en lite inviterende stil. La oss i det minste diskutere saken.

Måkene i Stavanger sentrum blir dristigere for hvert år som går. I følge Nielsen er det absolutt ingenting å gjøre med det, og vi må for gudsskyld ikke tenke høyt om mulige løsninger. Vi løfter saken fordi tilbakemeldinger fra næringsdrivende er at måkene begynner å bli et problem. Uteserveringer holdes stengt, og kunder rådes til å sitte inne. Folk får maten knabbet rett ut av hendene av måker som har lært seg å bli fryktløse fordi mennesker heldigvis ikke tar igjen.

Er det noe vi kan gjøre? Ikke still det spørsmålet, sier Nielsen. Da driter du deg ut.

Alle er enige om hvorfor måkene er i byen. Det er fordi de er sultne, og det er vår feil. Det mangler mat i havet. Men hvilken bjørnetjeneste gjør vi dem med å la dem hekke og spise rundt Torget og Arneageren?

Er den beste løsningen på lang sikt at måkene lever på kebab, pølser og loff, eller kan vi gjøre noe med konfliktnivået?

Ved å ha faste matstasjoner andre steder får vi mette måker i sentrum. Kanskje får vi se andunger i Breiavatnet igjen? I dag går det knapt noen timer fra andemor stolt spankulerer oppover Kongsgårdbakken med sine små, før de er spist opp alle sammen.

En ting skal Nielsen ha. Han kommenterer ett tiltak. I det minste tror jeg det er det han gjør.

Forsøpling er et stort problem. Vi mennesker klarer av en eller annen merkelig grunn å bomme på de søppeldunkene som er tilgjengelige for oss. Både på land og hav har vi et ansvar for å holde det ryddig og ta vare på naturen.

Gamle herr Nielsen prøver å fremstille «unge Asbjørnsen» som en som går med nesen i sky og vil ha bort måkene fordi de er i veien.

Nielsen, jeg er vokst opp på sjøen, og jobber ved sjøen i dag. Jeg ser ødeleggelsene vi påfører miljøet og det marine liv. Jeg skjønner godt hvorfor flere arter søker seg til byene for mat. Likevel mener jeg fortsatt det beste er om måkene kunne fått mat og hekkeplasser på andre steder i mindre konflikt med mennesker. Så er du hjertelig velkommen til å mene noe annet.