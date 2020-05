Magnus Carlsen tok første stikk mot Wesley So

Dermed tok Carlsen første stikk i kvartfinaleduellen som utkjempes i best av tre kamper. So har tirsdag sjansen til å slå tilbake og tvinge fram en tredje og avgjørende kamp dagen etter.

– Det ble etter hvert en veldig grei seier. Nå har So presset på seg, og han trives ikke spesielt godt med det. Han liker å spille forsvar og ta sjansene når motstanderen blir overivrig, men er ikke så god til å skape noe ut av ingenting. Jeg vet at jeg har to sjanser til å slå ham, og det gir veldig selvtillit, sa Carlsen til TV 2.

Søndagens duell fikk en uvanlig start da det første partiet ble avbrutt etter 12 trekk fordi So mistet forbindelsen. Etter et snaut kvarter kom spillet i gang igjen, og Carlsen viste seg som den skarpeste. Et dårlig tårntrekk fra So ga Carlsen et klart overtak som han konsoliderte med et djervt dronningoffer. Etter 33 trekk ga So opp. Da var det bare et tidsspørsmål før han ville vært matt.

I neste parti fikk So et ganske klart overtak etter flere svake Carlsen-trekk, men nordmannen spilte seg inn i partiet igjen og utlignet stillingen. Carlsen tilbød remis ved trekkgjentakelse, men So avslo til forbauselse fra ekspertene i TV 2-studio. I løpet av noen minutter avgjorde Carlsen partiet i sin favør med svarte brikker.

– Det var veldig overraskende at han avslo remis. Det virket ganske klart at bare jeg hadde vinnersjanse, men jeg tror han fikk litt panikk. Han burde ha tatt remis, for det var ikke mye jeg trengte å gjøre for å vinne, sa Carlsen.

Forsvarte motstanderen

Med 2-0-ledelse til Carlsen trengte So to seirer på rad for å tvinge fram avgjørelse i armageddon, og det trodde han tydeligvis ingen tro på. Han tilbød tidlig remis, og etter bare 18 trekk var partiet og kampen over. Dermed trengte man ikke å spille et fjerde parti.

Ekspertene i Chess24-sendingen kritiserte So for å gi opp, men Carlsen forsvarte ham.

– Han kommer sikkert til å revansjere seg de neste dagene. Man må kjenne seg selv, og han følte sikkert at det beste for hans sjanser i kvartfinalen var å gi opp i dag, sa han.

Imponert av Dubov

Det var kort prosess også i den andre kvartfinaleduellen søndag. Daniil Dubov slo sin mer meritterte landsmann Sergej Karjakin i tre partier på rad. Det tredje partiet måtte avbrytes en stund fordi Karjakin mistet forbindelsen, en utfordring sjakkeliten må takle i sin nye hverdag med onlineturneringer.

De tekniske problemene kunne ikke overskygge Dubovs oppvisning.

– Karjakin ble utklasset i dag. Det var ekstremt imponerende av Dubov, sa Magnus Carlsen til TV 2.

Rapid Challenge inngår i Magnus Carlsen Chess Tour, som har total premiesum på vel 10 millioner kroner.