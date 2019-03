Madrugada gjenforenes

– Det er duket for en av Norgeshistoriens mest etterlengtede gjenforeninger når Madrugada til høsten gjennomfører et knippe konserter som markerer 20-årsjubileet til bandets legendariske debutalbum, Industrial Silence, skriver Stavanger Konserthus, og legger til at de regner med at det blir stor pågang etter billetter.

