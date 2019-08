Lyse utsatte vedlikehold på grunn av dataspill – valgte valgnatten i stedet

Bredbåndsleverandøren opplyste i en epost til sine fibernettkunder at de utsetter et planlagt vedlikehold på fibernettet fordi det kolliderte med lanseringen av dataspillet World of Warcraft Classic, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det er ventet at flere millioner personer vil benke seg foran skjermen for å spille. Lyse la derfor i stedet vedlikeholdsarbeidet til natten 10. september – valgnatten.

– Det hadde jo vært hyggelig om Lyse kunne tatt litt hensyn til at det er valg i Norge, sier SV-politiker Eirik Faret Sakariassen. Han er selv Lyse-kunde og karakteriserer 10. september som et «veldig ugunstig tidspunkt».

Vedlikeholdet dreier seg om en teknisk oppdatering som vil medføre nedetid på opptil to timer for cirka 50.000 Altibox-kunder i Rogaland.

Dersom dette skjer på valgnatten, kan det, ifølge Faret Sakariassen, føre til problemer for både stemmetellere og politikere som sitter i forhandlinger og er avhengig av kommunikasjon med andre.

Lyse tar imidlertid selvkritikk for valg av nytt tidspunkt. Teknologidirektør Atle Soma i Lyse sier de nå vil utsette vedlikeholdet enda en gang, for at det ikke skal komme i veien for valgnatten.

Han beklager også at det blir mange beskjeder å forholde seg til for kundene.

