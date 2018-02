Rogalandsavis

På Facebook-siden til Lyse får de daglig henvendelser fra kunder som lurer på stort og smått. Som regel svarer Lyses kundebehandlere nøkternt, men denne uken ga en av kundebehandlerne et svar om selskapets nye strømmålere som ikke var helt etter boka.

For å ta spørsmålet fra Lyse-kunde Jan Erik Nygård Hiim først:

«Hei Lyse. Håbe du har ein gode dag. Eg har ett sånn spørsmål vedr de nye målerne. De e visst farligere enn å bo i Tjernobyl. Men det dride eg i. Har alltid ønska meg en ekstra tommel plassert midt i pannen.

Men med de nye målerne så kan dokker stenga strømmen med et tastetrykk inne på det flotta kontoret dokkers hvis eg har spelt opp alle pengane te strømregning på Bingo. Og liga enkelt e det å åpne strømmen igjen når eg har spurt svigermor om å låna penger.

Men allikevel tar dokker samme beløp for å åpne/stenge som om dokker må senda ut an Kurt Kåre Johnny som jobbe hos dokker å sette i spikrane i sikringen igjen. Synes dokker det e rett?»

Svar i samme stil

Ikke lenge etter fikk han følgende svar fra Lyses kundebehandler:

«Hallais, JanErik!

Du, gode poeng. Eg kan fysst å fremst betrygga deg me at å bo i ein bolig med automatiske målar e mye tryggare enn å bo i Sjernåbyll. De stråle faktisk mindre enn ka den sjølutnevnte husholdningssjefen å soon-to-be kånå mi gjorde den gangen eg kjypte ei dondra av ei tredemølla å plasserte i stuå. Åh! Ka eg sko gitt for å våre i Sjernåbyll då.

Ein liden digresjon. Men visst du faktisk sko gro ein tommel i pannen å e ude å spele fotball. E det hands visst du heade då? Vrien den der...

Visst det e sånn at trygdå ryge forde Janne på bingoen e korrupte å lese opp helsikkens I18 når du mangle O73 for fullt brett så e det fort å havna i uføre, ser den.

Eg har ikkje noe vettugt svar koffer der ikkje e tebud på å få skrudd av/på strømmen når prosessen tesynelatande e forenkla så eg må sjekka me Kurt Kåre Johnny. Han har dog havna uklar me Svetlana itte ein hendelse på Piren i helgå, å eg har derfor litt problemer me å få has på ann. Så fort ann dukke opp igjen så hørre du fra meg.»

Ikke første gang

Bak det humoristiske svaret står Lyses kundebehandler Michael Sivertsen, og det er ikke første gang han glimter til med svar som dette.

«Ohoi Morten. Vett ikkje om dette e ein mager trøst men eg kan fortella om ein gang eg akkurat hadde lagt ongane.» Slik startet svaret han gav til en Lyse-kunde som klagde på strømbrudd i mai i fjor, skrev Stavanger Aftenblad.

Og da en kunde klaget på at han ikke fikk sendt nakenbilder på grunn av tregt nett, svarte han slik, skrev RA i 2016:

«Ekje så smud når internettleverandøren c**kblocke deg, ser den. Sko te å sei send meg nudes så kan eg spre det videre, men det enklaste e vel at du sende meg kundenummeret ditt eller mac-adressen som du finne på undersiden av dekoder eller hjemmesentral så ska eg se ka me kan gjør for å få snabelen din online.»

Gjør arbeidsdagen kjekkere

– Hvorfor tar du deg bryet med å krydre svarene dine på denne måten?

– Hvis kunden henvender seg humoristisk er det greit å kunne møte vedkommende med samme tone. Å sette et personlig preg på svarene gjør arbeidsdagen kjekkere. Det er klart at det også har en verdi for selskapet at kunder ser at vi møter dem og er tilstede i forskjellige kanaler, sier kundebehandler Michael Sivertsen til RA.

– Har du helt frie tøyler som kundebehandler?

– Det er ikke noen som kontrollsjekker svarene våre før de går ut. Vi har frihet under ansvar. Ledelsen har tillit til oss. De stoler på vurderingsevnen vår og at vi ser hva som er innafor og utafor, sier Sivertsen, som i september i fjor ble tildelt Lyses interne pris for «Årets kundehelt i frontlinjen»

Godt humør

Kunden selv er storfornøyd med svaret, selv om han ikke fikk svar på det han lurte på.

«Du kan sei ka du vil om Lyse.... Men show på kundesenteret, det har de», skriver Jan Erik Nygård Hiim på Facebook-siden sin.

Til RA kommenterer han svaret slik:

– Jeg synes det var litt skøy, sier Hiim, som forklarer hvorfor han selv valgte en humoristisk vri på henvendelsen sin til Lyse:

– Det begynte med at jeg leste litt om disse nye målerne som skal gjøre det mye enklere å stenge strømmen. Da måtte jeg stille Lyse spørsmål om hvorfor prisene er de samme. Siden jeg har hørt at de har godt humør på kundeservice, formulerte jeg meg som jeg gjorde. Da fikk jeg et kjempesvar tilbake, sier han.