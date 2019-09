«Lyden av gull er tilbake i Oilers-garderoben»

Følg RA Sporten på Facebook !



I fjor endte Oilers syv poeng unna seriemester VIF og tre poeng bak toer Storhamar. Denne sesongen er det nærliggende å tro at et ribbet VIF kan tas ut av ligningen.

Selv om Roy Johansens menn slo Oilers i generalprøven vil de merke at tunge navn som Stefan Espeland, Brede Frettem Csizar, Martin Laumann Ylven og poengmaskinen Rasmus Ahlholm er borte.

VIF har tradisjon for å skape nye spillere. De er både godt trente og organiserte under Roy Johansen. Over en hel sesong vil det likevel merkes for godt til at det blir snakk om noen reprise av 2018/2019.

Så må det også være lov å stille spørsmål om hvorfor fem så sentrale navn har sluttet samtidig. Alt behøver ikke nødvendigvis være rosenrødt under overflaten på Oslo øst.

Regjerende norgesmester Frisk har neppe stall til å være gode nok over en hel sesong. De blir farlige i sluttspillet, men neppe før.

Når favorittstempelet til grunnserien skal deles ut står du da igjen med de to lagene som har dominert norsk hockey det siste tiåret. Lag som Sparta og Lillehammer kan nok, grunnet økonomi, glemmes i denne sammenhengen i år.

Storhamar har skaffet seg det som er en kanonkeeper i slovenske Luka Gracnar. De har også hentet tilbake Phil Marinaccio fra dansk hockey og sikret seg Mats Larsen Mostue og Jonas Djupvik Løvlie fra Oilers.

Ny trener har de også. Miika Elomo har kommet inn. Det vil alltid gi litt usikkerhet når et suksessnavn som Fredrik Söderstrøm skal erstattes.

Storhamar ER fortsatt gode. Ligaens beste spiller Patrick Thoresen holder fortsatt skyhøyt nivå og er dominerende i kulissene. Spørsmålet er om de er gode nok til at det blir «St. Elomos Fire» på direkten?

Hos Oilers er situasjonen annerledes i år. De er definitivt tilbake i utfordrerposisjon. Det åpner for tronskifte. Lagets viktigste signeringer er comebackkameratene Tommy Kristiansen, Mathias Trettenes og Dan Kissel.

Vi snakker heller ikke nødvendigvis bare om kvaliteten de tar med seg på isen, kravene de stiller til medspillere og standarden de setter på hver eneste trening. Ei heller effekten markedsavdelingen opplever. Kanskje aller viktigst er det de bringer med seg inn i garderoben av vinnerinstinkt, holdninger og kultur.

Kristiansen gir også alene fryktfaktoren som muligens skilte fra suksess i fjor. Den blir ekstremt viktig når grunnspillet starter torsdag. DNB Arenas gladiator er tilbake.

Faktisk er det sånn at du nærmest kan høre forskjellen på Oilers fra i år til i fjor. Det er bare å stille seg på utsiden av garderoben og lukke øynene for å høre Kristiansens joviale og dominerende vesen – med flere av de andre gamle gullgrossistene kneggende i bakgrunnen.

Lyden av gull virker å være tilbake i Oilers.

Vårt tips for grunnserien:

1. Oilers

2. Storhamar

3. Frisk Asker

4. Vålerenga

5. Lillehammer

6. Stjernen

7. Sparta

8. Manglerud Star

9. Narvik

10. Grüner