Lutro vant talentritt under Arctic Race

Hele 70 av Norges mest lovende sykkeltalenter mellom 16 og 18 år konkurrerte i den samme løypen som proffene syklet tidligere på dagen under Arctic Race of Norway. Etter en intensiv konkurransedag var det til slutt Amalie Lutro som spurtet inn til seier i jenteklassen foran både nasjonale og internasjonale ryttere. Tidligere toppsyklist Thor Hushovd er imponert over innsatsen til de lokale rytterne.

– Jeg er imponert over entusiasmen som rytterne på lag Sør og de andre talentene viser for sykkelsporten. Flere av de har potensiale til å nå langt hvis de fortsetter den gode utviklingen. Mitt beste råd er at de må fortsette å utfordre seg selv på trening, sier Thor Hushovd, ambassadør for Equinor Morgendagens Helter.

SSK-dominans

Blant rytterne som representerte Sør-Norge var Pernille Larsen Feldmann (Stavanger SK), Tuva Byberg (Stavanger SK), Amalie Lutro (Stavanger SK), Marie Hole Mohr (Stavanger SK), Nora Tveit (Stavanger SK), Tord Gudmestad (Stavanger SK), Fredrik Waldow Bjordal (Sandnes SK) og Joakim Frafjord (Sandnes SK).

– Arctic Morgendagens Helter-rittet er med å sikre talentutvikling i sykkelsporten. Ved at disse lokale rytterne og resten av sykkeltalentene fra lag Sør deltar håper vi at de kan opprettholde innsatsen, gløden og læringsviljen som kreves for å nå toppen i internasjonal sykkelsport, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

Syklistene konkurrerte i en 7,9 kilometer lang rundløype hvor jentene fullførte sju runder og guttene syklet ti. I tillegg til de sju norske regionslagene deltok fem internasjonale lag fra Finland, Tyskland, England, Skottland og Frankrike.

I gutteklassen var det Daniel Årnes fra Kristiansand CK som kapret førsteplassen, mens lag Tevebu stakk av med sammenlagtseieren.

