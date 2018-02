Rogalandsavis

Før kampen:

Oilers går inn i sluttfasen av grunnspillet i Get-ligaen, og i 44. runde møter de Lørenskog på borteis.

Oilers har hatt god kontroll på Lørenskog denne sesongen, sett bort ifra første oppgjør lagene imellom. Da tapte Stavangers menn 2-3. Forrige kamp mot Lørenskog vant de imidlertid hele 8-2.

Uten å ha all verden å spille for, vil Oilers med en eventuell seier i dag, ta et stort steg nærmere i å sementere sin 5. plass på tabellen. For dem handler det nok mest om å finne tilbake til vinnersporet før sluttspillet droppes i gang. Samtidig står 15 av spillerne med utgående kontrakter, og flere av dem vil nok kjempe om å sikre fornyet tillit i Oilers-drakten også neste sesong.

– Vi har startet samtaler med spillerne og har hatt flere innledende møter. Men vi er ikke der at vi er i konkrete forhandlinger med noen om forlengelse enda, sa nylig Pål Higson overfor RA.

Lørenskog-spillerne på sin side, spiller med kniven på strupen. De er foreløpig på en 8. plass, og ligger dermed an til å bli det siste laget som kvalifiserer seg til sluttspillet. Stjernen er imidlertid hakk i hæl, og kan fort stjele sluttspillplassen fra Lørenskog.

9.- og 10. plass må som kjent kvalifisere seg til fornyet kontrakt i Get-ligaen 2018/19.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Sveum, Humphries – Løvlie, Kokkala, Rapuzzi

2. rekke: Gedig, Johannessen – Børresen, Trettenes, Søberg

3. rekke: Strøm, Mostue – Lorentzen, Forsberg, Salsten

4. rekke: Rødne – Henriksen, Medhus, Hoff