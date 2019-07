Løper både 1500- og 5000 meter i VM

Følg RA Sporten på Facebook !

Det forteller Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad.

– Etter å studert løpsopplegget, i Aftenbladet faktisk, er jeg sikker på at jeg skal klare 5000 meter uten at det ødelegger for 1500 meter. Det er en medaljesjanse jeg ikke vil gå glipp av, sier Ingebrigtsen til avisen.

Forsøket på 5000 meter er fredag 27. september, med finalen den påfølgende mandagen. Torsdag 3. oktober er det forsøk på 1500 meter, semifinale er dagen etter, mens finalen er søndag.

– Det er faktisk hele seks dager mellom de to finalene. Det er null problem. Forsøket på 5000 meter går vanligvis rolig, heller ikke finalen pleier være noe kjør før de siste rundene, fortsetter Ingebrigtsen.

Unggutten satte ny norsk rekord med 13.02,03 på 5000 meteren i London lørdag, i et stevne han var nest best. Han er en av outsiderne på distansen i VM.

Den eldste løperbroren Henrik klarte VM-kravet på 5000 meter søndag, mens Filip var klar for lenge siden. Dermed er alle for første gang klare for et senior-VM sammen.

