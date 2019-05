Av: Pål Erik Johannessen, kandidat nr 56, Stavanger Ap

De store linjene trekkes i små fora sammen med mennesker som ønsker å bidra til felleskapet. Bydelene kan skape store øyeblikk og samhold ved å fokusere på at idrett og andre fritidsaktiviteter er lett tilgjengelig for alle. Konsekvensene av å engasjere flere unge kan føre til redusert mobbing og rus, noe som igjen vil gi økt trivsel og levekår. Derfor mener jeg tiden er inne for et Ungdommens bydelsutvalg.

Norge er i henhold til internasjonal ranking, det lykkeligste landet i verden, og akkurat nå er vi også det rikeste landet i verden. Sett utenfra og inn er alt fint og flott, alle er lykkelige. Eller er vi det?

Hva om vi tar en reise inn i bydelene våre, hva er status der akkurat nå? Min lokalkunnskap begrenser seg til Hundvåg bydel. Rus, mobbing og levekårsutfordringer er kjente problemstillinger som ved ulike tider, helst rundt valg, kommer opp som paroler sentralt i Stavanger.

Beklager – det hjelper ikke med paroler som gir et løft og et skippertak. Vi må ha en plan som strekker seg over tid: Lokal kunnskap og lokalt fokus.

Jeg er ikke utdannet innen helse, ungdomsarbeid eller idrett. Min «utdannelse» innen frivillighet og dugnad har derimot vært en viktig del av oppveksten, hvor lærdommen ble grundig gjennomgått på klubbhuset med mor og far som forbilder. Dette er på ingen måte ulikt andre hjem i Norge. Dugnad er kritisk for å få lag, klubber og foreninger til å kunne tilby et bredt aktivitetstilbud.

Bredt aktivitetstilbud. Barn og unge bør ha et bredt aktivitetestilbud som ballsport, cheerleading, speider, gaming er noen eksempler. Her har vi et ansvar for at tilbudet tilrettelegges og opprettholdes over tid. Lang tid. Buøy Idrettslag er et utmerket eksempel på lag som har fått til akkurat dette. I 110 år har de opprettholdt et aktivitetstilbud til innbyggerene på byøyene.

Aktivitetstilbudene er viktige for å bedre levekårene til innbyggerene i bydelene. Det er derfor særdeles viktig at vi møter opp på dugnad. Slik kan lave medlemskontingenter beholdes, og vi kan sørge for at idrett og andre fritidsaktiviteter er tilgjengelige for alle.

Tenk hvor mange barn og unge som har blitt sett og hørt på disse aktivitetene. Tenk hvor mange mobbesaker som har blitt løst av mennesker som jobber dugnad.

Mobbing. Barn og unge må bli sett og de må bli hørt. Vi som voksne kan da enklere identifisere når noe ikke er helt slik det skal være. Vi må tørre å ta tak i situasjoner som vi ser er mobbing eller som kan utarte seg til mobbing. Dersom vi er aktive i egne bydeler og tar del i aktivitetstilbudene, så lærer vi også å kjenne de som mobber. Det skapes tillit og vi kan bidra med å lytte og hjelpe. Lytte og hjelpe kan være det som skal til for at den som enten blir mobbet eller den som mobber kan hjelpes på riktig spor. Ønsket er jo at alle skal være med og føle seg inkludert. Det jeg frykter aller mest er at de som trenger hjelp, istedet velger en «flukt» og starter med rus.

Rus. Dessverre ikke en ukjent problematikk, og en stor bekymring. Dette er nok den saken jeg finner vanskeligt å løse. Hvorfor? Fordi jeg er voksen. Jeg får ikke gehør hos de unge som finner rus som noe positivt, og som en flukt fra hverdagen. De hører de samme argumentene fra flere autoriteter, rektor, lærere og andre voksne. De vet at det de gjør ikke er bra, men farlig og ødeleggende. De vet dette, alt dette. Men likevel tiltrekkes de av rusen.

«Ask not what your country can do for you - Ask what you can do for your country», talte Kennedy til sine landskvinner og landsmenn i 1961. Dette utsagnet er gjeldende den dag i dag, og om ikke enda viktigere enn før også. Vi skal ikke til månen, ei heller ta til våpen mot en annen nasjon. Vi skal tenke nytt ved å slippe ungdommen til.

Vi voksne skal lytte mer og snakke mindre. Vi har to ører og en munn, derfor lytte dobbelt så mye som vi snakker.

Ungdommens bydelsutvalg. Dette kan bli noe helt nytt i bydelen. Barn og unge skal selv være med og bestemme hvilke aktivitetstilbud som er ønskelige i bydelen, hvordan de aktivt kan jobbe med mobbing, og ikke minst fokusere på hvordan vi kan nå frem til unge som ruser seg.

Mitt ønske er at makt, myndighet og økonomiske ressurser gis tilbake til bydelene, slik at lokal kunnskap og lokalt fokus kan brukes som en ressurs.

Ungdommens bydelsutvalg kan være en del av Hundvåg bydelsutvalg slik at beslutninger tas med den kunnskap og det verdigrunnlaget som barn og unge selv har valgt.

En sammenligning til fotball. Champions League semifinalen mellom Tottenham og Ajax. Kapteinen til Ajax Matthijs de Ligt er 19år og leder et lag bestående av ungdommer mot en av Premier Leagues største klubber. Ajax vinner semifinalen 1-0.

Tillit mellom utøver og ledelse er alfa omega. Det er tillit til hverandre som driver Ajax til å kjempe for seier sammen som et lag. De tror på felleskapet, at sammen er de sterke.

Tillit skal gis til Ungdommens bydelsutvalg. Troen på at felleskapet gir styrke og at alle skal bli med må være sterkt forankret med lokal kunnskap og lokalt fokus.

Jeg er en stolt Hundvåg-gutt som er valgt til bystyrekandidat for Stavanger Arbeiderparti ved valget den 9. september. Kronikken du nettopp har lest beskriver mine tanker og de sakene som står meg aller nærmest. Jeg skal stå på barrikadene og kjempe for gode oppvekstsvilkår for innbyggere på Hundvåg og for alle innbyggere i nye Stavanger.

