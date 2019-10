– Vi ga ut PC-spillet «Fishing: Barents Sea» i februar i fjor, samt to tilleggspakker. Til sammen med originalspillet og tilleggspakkene har vi solgt over 90.000 eksemplarer. Vi har solgt over 65.000 kopier av hovedspillet, sier daglig leder i Misc Games, Gøran Myrland, til RA.

Han har nylig blitt intervjuet av Næringsforeningen, og sammen med en håndfull kollegaer, jobber Myrland med å lage og utvikle dataspill, fra kontorene sine på Forus.

– Spillet selges i hele verden. Det er oversatt til 19 språk. USA er på topp, også har vi gjort det godt i Tyskland, Storbritannia, Norge og Canada, sier Myrland.

Han er godt fornøyd med det, og innrømmer at han ikke trodde de skulle klarer det så bra. Spesielt med tanke på at de ikke er særlig store.

– Vi kan jo ikke sammenligne oss med for eksempel spillselskaper i USA, eller Sverige heller, hvor de har mangfoldige flere millioner kroner å rutte med, men for et selskap på vår størrelse gjør vi det jo godt, sier Myrland med et smil.

– Fiskere blir gamere

Myrland forklarer at noe av det som er spesielt med spillet, er at de har fått en gruppe i samfunnet – fiskere – til å bli interesserte i dataspill. Faktisk kom det fram i en nylig spørreundersøkelse at hele 75 prosent av dem som spiller «Fishing: Barents Sea» er fiskere. Resten er gamere.

– Det ser ut som vi har fanget en målgruppe som ikke har vært så interessert i spill.

Myrland ler godt når han sier at de har fått litt strenge tilbakemeldinger fra noen fiskere, som finner feil som ikke stemmer med virkeligheten i yrket deres.

– Men det skal være en blanding av realistisk og gøy å spille, så det må være en balansegang, sier Myrland.

Han påpeker videre at spillet er lærerikt, og at han vet det har blitt brukt i undervisningssammenheng, for å lære mer om fiskeindustrien.

Bestefar-hyllest

Spillet er lagt opp til 20 timer pluss, men Myrland vet om noen som har spilt over 1000 timer.

– Man kan spille uendelig, litt sånn som Minecraft.

– Hva går spillet ut på, egentlig?

– Du starter med en liten båt du har arvet fra bestefaren din, så har du et par liner, og etter hvert som du tjener litt mer penger kan du kjøpe større og større båt, og hyre mannskap. Til slutt får du tråler, sier Myrland.

Ideen til spillet sier Myrland skyldes bestefaren hans, som har drevet med fisking og båt, og tatt med seg Myrland ut på båten om sommeren.

– Spillet er jo egentlig en hyllest til bestefar, sier Myrland, som selv har jobbet på en tråler da han var 18 år, i et halvt år.

– Pappa ordna meg plass, så jeg måtte ut og prøve. Men det var da jeg fant ut at det var data jeg ville jobbe med, sier Myrland mens han ler godt.

Konsoller og oppfølger

Misc Games svir mens jernet er varmt og durer videre på fiskeeventyret. I november tar spillet steget ut av PC-skjermen, og blir lansert på spillekonsoller.

Playstation og Xbox er bekreftet, og Nintendo Switch holder døren på gløtt, enn så lenge. Det skal bli bekreftet eller avkreftet i løpet av neste uke, tror Myrland.

Misc Games jobber med en oppfølger, som kommer i slutten av første kvartal av 2020.

– Det blir en videreføring av det vi allerede har laget, også legger vi til litt nye fiskemetoder, større kart, og en litt annen type båter. Oppfølgeren er satt til Canada, så vi prøver å være tro til det området vi er i, sier Myrland.

– Ballet på seg siden 2013

Myrland startet Misc Games i 2013, med et mål om å lage «Fishing: Barents Sea». Etter hvert som prosjektet ble større og større, innså Myrland at de måtte få litt erfaring med småting til å begynne med.

– Vi lagte noen mobilspill først, fikk økonomisk støtte etter hvert, så lagde vi en prototype, og ballen rullet videre. Vi fikk masse gode tilbakemeldinger fra andre folk i spillbransjen, også fikk vi en spillutgiveravtale med et tysk selskap i 2016. Etter det har ballen rullet enda fortere. Vi har og samarbeidet med aktører fra norsk fiskeindustri, sier Myrland.

– Vi har mål om å bli verdensledende innen båtspillsimulering. Det er visjonen, men vi tar det stegvis, og så får vi se hva som skjer, sier Myrland lurt.