Liverpool vant 4-3 tross Erling Braut Haaland-scoring på Anfield

Haaland har slitt med lungene den siste tiden, men fikk spille den siste drøye halvtimen i mesterligaduellen på Anfield.

Da hadde han sett at Liverpool hadde tatt ledelsen 3-0, før gjestene hadde redusert to ganger til 2-3.

Så, like etter at timen var spilt, presenterte Haaland seg. Takumi Minamino fikk ballen ved dødlinjen og slo hardt inn langs bakken. På bakerste stolpe sto Haaland og ventet, og han bredsidet enkelt inn utligningen.

– Det var en kjekk opplevelse å score. Jeg visste at jeg skulle komme inn, og jeg drev og studerte hvor jeg kunne utgjøre en forskjell. Det var gøy å komme inn og score, sa Haaland til Viaplay etter kampen.

– Godt forsøk

Han scoret sitt fjerde mål på to mesterligakamper for Salzburg, og han har 15 mål i serie- og mesterligasammenheng denne sesongen for det østerrikske klubben.

Onsdagens kamp mot Liverpool kommer han nok likevel til å huske spesielt godt.

– Det er egentlig litt sykt det comebacket vi klarte å gjøre. men så er det slik at de beste lagene i verden klarer å ro det inn. Det var et bra forsøk av oss, sa 19-åringen fra Jæren.

Haaland er den fjerde spilleren i historien til å score fire mål i sine to første mesterligakamper. Han er også toppscorer i mesterligaen denne sesongen sammen med Serge Gnabry.

Salah avgjorde

Gjestene klarte ikke å stå imot det enorme presset fra hjemmelaget de siste 25 minuttene. Med 69 spilte minutter scoret Mohamed Salah sitt andre i oppgjøret etter at Roberto Firmino stusset gjennom egypteren.

Flere mål ble det ikke på Anfield, og Liverpool tok dermed alle tre poengene. Samtidig så det ut som om det kunne bli meget stygge sifre i oppgjøret, med tanke på åpningen.

Liverpool fikk en drømmestart på oppgjøret og kjørte kampen fullstendig i starten. 1-0 kom etter ni minutter. Sadio Mané spilte en lekker vegg med Roberto Firmino, før Mané var iskald alene med Cican Stanković og satt ballen mellom beina.

– Vi var utrolig gode den første halvtimen og gjorde alt vi ville. Så misforstår vi litt og blir uenige. Noen ville score, andre ville kontrollere kampen. Så vi hadde ikke samme tilnærming, og så endrer de systemet sitt. Men vi vant, og det hjelper, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Andy Robertson økte etter 25 minutter. Trent-Alexander Arnold slo et presist innlegg fra høyre og fant venstrebacken i boks. Han bredsidet inn 2-0 fra kloss hold.

3-0 var et faktum elleve minutter senere. Mané chippet inn i boks og fant Firmino, som headet midt på Stanković. Han måtte gi retur, en ball som havnet i beina på Mohamed Salah. Egypteren satte ballen i mål via målvakten.

Solid Genk-opptur

Genk fikk seg en solid opptur mot Napoli hjemme etter å ha sluppet inn hele seks mål mot Erling Braut Haaland og Salzburg i første kamp.

Sander Berge hadde et skuddforsøk med venstrebeinet tre minutter før pause som den største muligheten til hjemmelaget i løpet av de første 45 minuttene. Ballen gikk via et Napoli-bein, og keeper Alex Meret måtte ut i fullstrekk for å slå den til hjørnespark.

I den første omgangen skulle ellers mye dreie seg om den polske spissen Milik, som ikke har scoret for Napoli på fem måneder. Han kom fryktelig nær flere ganger onsdag kveld, blant annet med tre avslutninger i metallet.

Et snaut kvarter før det hadde Napoli byttet inn Dries Mertens i håp om at den målfarlige belgieren skulle bidra til å avgjøre kampen. Slik gikk det derimot ikke.

Berge spilte hele kampen Genk tok dermed sitt første poeng i årets mesterliga. Napoli, som slo Liverpool 2-0 i åpningskampen, har fire poeng. Senere onsdag spiller Liverpool hjemme mot Salzburg.

