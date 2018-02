Rogalandsavis

Jakten på opprykket starter allerede i dag, når Vikings første treningskamp sparkes i gang i Randaberg Arena klokken 15.15. Første utfordring på veien blir å finne formen mot dagens lokale motstander, Bryne.

Selv om resultater ikke blir avgjørende, håper Vikings hovedtrener, Bjarne Berntsen, å se et vinnende lag som praktiserer det de har trent på de siste dagene.

– Defensivt håper jeg å se at vi er rå i gjennvinningsfasen, at vi er hurtige til å omstille oss fra angrep til forsvar og at vi ligger kompakt i formasjonen. Offensivt skal det går raskt i lengderetningen, jeg vil at vi skal utfordre bakrom og at backene kommer med i angrep, sa nylig Berntsen overfor RA.

Med seg i startelleveren har han blant andre nysigneringen Kristian Thorstvedt, sammen med Kristian Novak og midtstopperen som er på prøvespill, Mansour Gueye.

Fem Viking-spillere er imidlertid utilgjengelige: Usman Sale, Steffen Ernemann, Tommy Høiland, Fredrik Torsteinbø og Stian Michalsen.

Det gir rom for spillere fra rekruttlaget, som Harald Nilsen Tangen og Jonas Pereira.

Viking starter kampen slik (4-3-3): Amund Wichne – Rasmus Martinsen, Kristian Novak, Mansour Gueye, Viljar Vevatne – Kristian Thorstvedt, Andre Danielsen, Julian Ryerson – Zymer Bytyqi, Aniekpeno Udo, Mathias Bringaker.

Benken: Iven Austbø, Claes Kronberg, Tore Andre Skimmeland Aasheim, Tore Sørås, Harald Tangen Nilsen, Daniel Pollen, Jonas Pereira.