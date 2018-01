Rogalandsavis

Oilers viste gode takter borte mot Sparta sist, og spesielt den tredje perioden var veldig bra. Etter en tung start er laget nå nummer tre på formtabellen siste 15 kamper, og har begynt å vise prov på stigning spillemessig.

I kveld møter de et Manglerud Star-lag som også er i god form, med fem seire på de siste seks. Det inkluderer seire mot Frisk, Lillehammer og Sparta, og selv om Oilers aldri har tapt for M/S i DNB Arena skal de få jobbe for poengene også i dag.

Brock Trotter har fortsatt ikke fått arbeidstillatelse, og kan derfor ikke være med i kveldens oppgjør. Det er heller ikke Henrik Solberg, som fortsatt er skadet. Markus Søberg er heller ikke med for Oilers, som heller ikke mønstrer noen juniorer her i kveld. Dermed er hjemmelaget én mann for lite i fjerderekken.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: Johannes Johannesen, Villiam Strøm, William Rapuzzi, Josh Soares, Philippe Cornet

2. rekke: Mats Larsen Mostue, Daniel Bøen Rokseth, Henrik Medhus, Lassi Kokkala, Magnus Hoff

3. rekke: Curtis Gedig, Dennis Sveum, Eirik Salsten, Kristian Forsberg, Peter Lorentzen

4. rekke: Spencer Humphries, Eirik Børresen, Jonas Djupvik Løvlie, Anders Tangen Henriksen