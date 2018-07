Rogalandsavis

Der er kampen over, og Viking tar en fullt fortjent 3-0-seier her. Lagene var ganske like gode de første 35 minuttene, men da André Danielsen ga Viking ledelsen minuttet ut i andre omgang var de mørkeblå klart best. Vidar hadde lite å komme med etter å ha havnet bakpå, og Viking kontrollerte inn til 3-0.

Ti minutter før slutt får Viking straffe, da André Danielsen blir lagt i bakken. Straffen ekspederes kontant i mål av Tommy Høiland.

Kvarteret før slutt må Kristian Thorstvedt gi seg etter en smell i ankelen, og unggutten blir erstattet av en enda yngre spiller. Nemlig Harald Nilsen Tangen.

Claes Kronberg kom inn til pausen, og brukte ikke lang tid på å markere seg. Dansken slo en frekk tunell på Emil Randulff før han rundet keeper Bjarte Egeland og satte ballen i mål.

Minuttet ut i andre omgang fikk Andre Danielsen ballen på om lag 20 meter. Veteranen tok noen skritt før han banket til. Ballen suste ned i hjørnet for Vidar-keeper Bjarte Egeland, som ikke rakk ned i hjørnet.

Begge lagene gjorde hvert sitt bytte i pausen. Petter Stolsmo kom inn for Erik Steen hos Vidar, mens Viking byttet Rasmus Martinsen med Claes Kronberg på høyrebacken.

Viking fikk omgangens største sjanse på overtid, og det er etter et godt angrep. Først er det Thorstvedt som tar over etter at Sale har gjort et godt raid på kanten. Midtbanemannen prøver på en vegg med Høiland, men ballen blir akkurat litt for lang. Sale plukker opp igjen ballen og sender den ut på 18 meter til Fredrik Torsteinbø som knaller til. Egeland redder, men Høiland er på returen. Han får ballen forbi keeper, men ballen blir reddet på streken.

Vidar har kommet mer med det siste kvarteret her, og ulvene fra Lassa har skapt flere gode skuddmuligheter. Martin Håland har skutt over, og Per Nag fikk til et godt skudd som tvang Wichne til å gjøre en god redning.

Markus Nakkim headet ballen i mål på en corner etter om lag 20 minutters spill, men den innleide Vålerenga-stopperen ble blåst av for angrep på keeper.

Både Kristian Thorstvedt og Julian Ryerson har vist fint driv med ballen fremover, og vært blant de som har prøvd å skape noe for Viking i sola. Men med unntak av et par langskudd har det ikke blitt all verden.

Viking sparket i gang kampen, og det har bølget en del frem og tilbake de første drøye fem minuttene ut at noen av lagene har skapt noen sjanser.

Før kampen:

Viking avsluttet vårsesongen med tre strake seire før laget fikk en etterlenget ferie i ti dager. Spillerne møtte til dyst igjen forrige onsdag, og skal bruke denne treningskampen for å få tilbake litt kamprytme i beina før det braker løs mot Jerv på søndag.

Dagens kamp mot Vidar spilles i nydelig solskinn på SR-Bank Arena, og hver omgang er bare 35 minutter lang. Ergo blir det 2 x 35 minutter her.

Hos Viking merker vi oss at Zlatko Tripic ikke er med, da han fortsatt hviles til høstsesongen braker løs. Ellers er Leo Østigård og Tord Johnsen Salte i gang med sitt G19-EM i Finland.

På Vidar merker vi at Ingvald Halgunset endelig er tilbake i lagoppstillingen etter å ha vært skadet siden desember. Makhtar Thioune og Erik Steen møter også sine tidligere klubber.

Viking (4-2-3-1): Amund Wichne – Rasmus Martinsen, Vilvar Vevatne, Markus Nakkim, Rolf Daniel Vikstøl – Fredrik Torsteinbø, Julian Ryerson, Kristian Thorstvedt – Andre Danielsen, Tommy Høiland, Usman Sale.

Benk: Iven Austbø, Aniekpeno Udo, Steffen Ernemann, Harald Nilsen Tangen, Claes Kronberg, Jonas Pereira, Stian Michalsen.

Vidar (3-5-2): Bjarte Egeland – Kristian Høvring, Emil Randulff, Bjørnar Holmvik – Georg Danielsen, Martin Håland, Makhtar Thioune, Ingvald Halgunset, Erik Steen – Jostein Ekeland, Per Nag.

Benken: Magnus Høyland, Daniel Vennesland, Petter Stolsmo, Jarle Madland, Sjur Drechsler, Marius Thornes, Gøran Hellerud.