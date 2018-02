Rogalandsavis

Det er duket for et storartet lokaloppgjør mellom Viking og Sandnes Ulf, og under treningskampen på Varhaug Stadion skal de to byrivalene måle krefter. Det blir det første av flere oppgjør lagene imellom den kommende tiden. De skal som kjent også møte hverandre i OBOS-ligaen neste sesong. Kanskje kan kampen i kveld gi en pekepinn på hvilket av lagene som stiller sterkest inn mot sesongstart.

Mens Sandnes Ulf har vunnet alle sine tre treningskamper så langt, har Viking, mot noe sterkere motstand, kun vunnet ett av tre oppgjør. Viking vant imidlertid sin siste treningskamp mot fylkets for tiden beste lag, FK Haugesund. Den oppturen tar de mørkeblå med seg inn i lokalderbyet mot Sandnes Ulf, skal vi tro Bjarne Berntsen.

– Sandnes Ulf blir en tøff motstander for oss. Vi ønsker selvsagt å bygge på det vi presterte mot FKH, og ta med oss det vi har trent på inn i også denne kampen, sa nylig Berntsen overfor RA.

Det er to nykomponerte lag som møter hverandre på Varhaug Stadion, som begge har vært gjennom store utskiftninger etter forrige sesong.

Slik stiller lagene:

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Rasmus Martinsen, Markus Nakkim, Viljar Vevatne, Claes Kronberg – Kristian Thorstvedt, Tord Johnsen Salte, Julian Ryerson – Usman Sale, Zymer Bytyqi, Tommy Høiland.

Sandnes Ulf (4-5-1): Saku-Pekka Sahlgren – Hermann Kleppa, Axel Kryger, Akinshola Akinyemi, Ari Mohr Jonsson – Remi Jensen, Niels Vorthhoren, Kent Håvard Eriksen, Vegard Aasen, Kristian Brix – Onyekachi Hope Ugwuandu.