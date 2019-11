Følg RA Sporten på Facebook !

Andre periode:

40. min.: Perioden er ferdigspilt, Oilers leder 2-0. Oilers leder fortsatt skuddstatistikken. Etter andre periode er skuddstatistikken 33-27.

39. min.: Storhamar skyter, Holm blokkerer pucken og det oppstår knuffing igjen. Den høye temperaturen på isen fører til at Brady Brassart og Robin Dahlstrøm utvises i to minutter for henholdsvis roughing og slashing. Perioden avsluttes med spill fire mot fire.

37. min.: MÅÅÅL 2-0 DAVID MORLEY blir servert på nydelig vis fra Nolan Zajac. Kommer alene med Gracnar, drar den over på backhand og dobler ledelsen for Oilers!

36. min.: Storhamars Markus Mikkelsen får to minutter for holdning mot Ludvig Hoff. Overtall for Oilers.

35. min.: Brassart med en farlig avslutning. Får den ikke i mål.

35. min.: Morley spiller opp Sveum. Han skyter, men Gracnar har full kontroll. Det ligger et mål i luften.

34. min.: Trettenes med en god mulighet, klarer ikke å omsette den i mål.

33. min.: Like før det blir fem mot fem kommer Klavestad til en god skuddmulighet på en overgang. Gracnar får akkurat vært borti pucken slik at den ikke går i mål.

32. min.: Mats Mostue takler Tommy Kristiansen i ryggen, inn i vantet! De to tidligere lagkameratene henger på hverandre resten av skiftet.

31. min.: Det blir ikke lenge med fem mot fem. Sveum får to minutter for hekting og Patrick Thoresen får to minutter for diving. Nå skal det spilles fire mot fire i to minutter.

31. min.: Oilers-kaptein Forsberg viser virkelig hvorfor han er Norges beste i undertall. Bryter opp spillet til Storhamar, og Oilers blir fullt lag.

30. min.: Oilers bryter opp, og Magnus Hoff får kommet til skuddmulighet.

30. min.: Storhamar presser og klarer å holde overtallspillet i gang.

29. min.: Ludvig Hoff får to minutter for hekting. Nytt undertall for Oilers.

29. min.: Rokseth er tilbake, og det er spill fem mot fem igjen.

28. min.: Berg-Paulsen imponerer i undertall. Holder på pucken i Storhamars rundvant.

27. min.: Rotete spill i DNB Arena. Mye frem og tilbake. Rokseth får to minutter for tripping. Oilers skal spille undertall.

25. min.: Storhamar er fullt lag igjen.

23. min.: Steffen Thoresen stjeler pucken i egen sone og kommer alene med Holm. Blir tatt igjen av Kissel og klarer ikke å avslutte på mål. Pucken går langt over pleksiglasset.

23. min.: Trettenes prøver seg på en lur variant. Drar seg inn mot målet og fyrer av et raskt håndleddskudd. Gracnar blokkerer pucken.

23. min.: Storhamars Robin Dahlstrøm drar på seg sin tredje utvisning for dagen, med en tripping mot Ludvig Hoff. Overtall for Oilers.

22. min.: Etter mye frem og tilbake i starten av perioden blir det dropp i offensiv sone for Oilers.

21. min: Andre periode er i gang i DNB Arena.

Første periode:

20. min.: Første periode er ferdigspilt. Oilers leder 1-0 over Storhamar etter mål fra Tommy Kristiansen. Oilers vinner skuddstatistikken 16-15 i første periode.

20. min.: Klavestad sender pucken ut av sonen etter press fra Storhamar. Oilers-backen har levert en meget god start på kampen.

19. min.: Storhamar slår sin andre strake icingpuck. Nå begynner det å bli noen slitne bein på isen.

18. min.: Kissel kommer alene med Gracnar, men klarer ikke å få pucken forbi Storhamars sisteskanse.

18. min.: MÅÅÅL 1-0 TOMMY KRISTIANSEN blir servert på åpent mål av Magnus Hoff. Hoff setter fart og Tommy stormer mot målet. Høyt tempo i lengderetning, og Tommy sender DNB Arena til himmels!

17. min.: Ludvig Hoff legger igjen pucken foran mål til Bryhnisveen. Der hadde virkelig Hoff fortjent et målpoeng!

15. min.: Oilers setter i gang et oppspill. Bryhnisveen kjører en enkel vending mot Steffen Thoresen, som blir rundlurt.

14. min.: Et hardt skudd fra tidligere Oilers-back Mostue mot sin tidligere lagkamerat Holm. Holm har full kontroll.

14. min.: Storhamar får ikke utnyttet overtallet. I det Kissel kommer på isen blir han med på en kontring. Trettenes får avsluttet på Gracnar, men klarer ikke å overliste Storhamar-målvakten.

12. min.: Kissel får to minutters utvisning for å skyte pucken over vantet fra egen sone. Nå venter undertall for Oilers i inntil to minutter

11. min.: Brassart setter en hard takling på Storhamars Ahlholm.

10. min.: Den andre overtallsrekken til Oilers klarer ikke å skape noe særlig, og har flaks som ikke mister pucken ut av sonen ved flere anledninger. Storhamar er fullt lag igjen.

8. min.: Kristiansen med nok en mulighet i overtall. Tommy har vært god så langt, kampen passer godt stilen hans med høy temperatur på isen.

8. min.: Kristiansen prøver å jobbe seg inn foran mål med pucken og blir hektet av Newton. To minutter til Newton og overtall til Oilers!

8. min.: Rokseth spilles opp på blålinjen og skyter. Gracnar redder.

7. min.: Da skal det spilles fem mot fem igjen.

7. min.: Davis skyter sitt andre skudd for dagen, Holm redder Storhamars syvende skudd.

6. min.: Holm blokkerer pucken og alle på isen finner en mann å knuffe med. Det er særdeles høy temperatur på isen!

6. min.: Tommy Kristiansen markerer seg mot Prapavessis. Denne gangen skjer det uten at dommerne gir uvisninger for roughing.

6. min.: Kissel spiller opp Klavestad som fyrer til fra blålinjen. Pucken ender hos Rokseth som skyter via tverrliggeren og ut.

5. min.: Morley plukker opp pucken og får avsluttet like utenfor slottet. Skuddet går utenfor.

5. min.: Nye utvisninger, en til hvert lag. Dahlstrøm og Dennis Sveum får begge to minutter for roughing. Nå er det fire mot fire på isen, igjen.

4. min.: Storhamar skaper det lille som er i løpet av spillet fire mot fire. Dahlstrøm og Berg-Paulsen er tilbake på isen.

2. min.: Tidligere Oilers-profil Kurt Davis skyter pucken på mål. I knuffingen som oppstår etter skuddet ender det opp med utvisninger til Henrik Holm og Robin Dahlstrøm. Holms utvisning sones av Berg-Paulsen.

2. min.: Dan Kissel skyter fra skrå vinkel mot Gracnar. Gracnar blokkerer pucken.

1. min.: Kampen er i gang. Kristian Forsberg vinner droppen mot tidligere Oilers-spiller Jonas Djupvik Løvlie.

Før kampen:

Etter Oilers-tapet mot Lillehammer ble det en helt annen kamp mot Frisk Asker på lørdag. Oilers vant 4-2 og viste gode tendenser mot slutten av kampen.

Storhamar på sin side hadde også sitt forrige tap mot Lillehammer. Etter tapet mot Lillehammer har de vunnet mot Sparta og Narvik. Storhamar hadde en langt tyngre start på sesongen enn Oilers. I det siste har Storhamar løftet seg, og jobbet seg oppover på tabellen. Resultatet av dette er andreplass til Storhamar.

Oilers leder tabellen og har en luke på elleve poeng ned til Storhamar. Oilers har spilt en kamp mindre, og kan ta tilbake luken på 14 poeng med seier i kveldens oppgjør.

Ingen lag har scoret flere mål enn Oilers denne sesongen. Med sine 90 mål på 19 kamper har Oilers en soleklar ledelse foran Storhamars 82 mål på 20 kamper. Oilers er også laget som slipper inn færrest mål. På 19 kamper har Oilers sluppet inn kun 39 mål. På andreplass i denne kategorien havner Vålerenga. Oslo-laget har sluppet inn 45 mål på 21 kamper.

David Morley er gullhjelmbærer for Oilers i kveldens kamp mot Storhamar. Morley leder ligaen i skuddeffektivitet foran et kjent navn for Stavanger-publikumet.

Oilers sin trener, Todd Bjorkstrand, gir Thomas Berg-Paulsen muligheten i tredjerekken sammen med Brady Brassart og Ludvig Hoff. Den unge siddisen har syv målpoeng på fem kamper for U21-laget denne sesongen.

Greg Mauldin, Markus Søberg og Markus Vikingstad er ute med skader for Oilers. Vikingstad ble skadet igjen under lørdagens kamp mot Frisk Asker.

Oilers stiller slik, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Klavestad, Zajac - Morley, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Ulriksen - Kristiansen, Forsberg, M. Hoff.

3. rekke: Sveum, Rokseth - Berg-Paulsen, Brassart, L. Hoff.

4. rekke: Hurrød, Klofutar - Haglund Mathisen, Strandborg, Talge.