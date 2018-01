Rogalandsavis

Oilers spiller i kveld sin tredje kamp mot Sparta, og alle tre har blitt spilt i Sparta Amfi. Begge de to foregående kampene har endt med tap for Oilers, da Sparta vant 2-1 på straffer i september og 3-1 i ordinær tid i november.

Oilers stiller med samme mannskap som i tapet for Frisk sist, som betyr at Henrik Solberg og Henrik Medhus står over på grunn av skade. Brock Trotter har ikke fått arbeidstillatelse, og spiller heller ikke.

På isen i kveld møter Oilers selvsagt en gammel kjenning i Tommy Kristiansen, som skal spille sin første kamp tilbake i DNB Arena mot Oilers førstkommende tirsdag.

– Jeg har ikke like sterkt forhold til Tommy (Kristiansen) som de fleste her, men du kjenner det da han er på isen. Jeg er sikker på at vi skal gi både han og Sparta god kamp, sa Curtis Gedig om kampen til RA tirsdag.

Oilers rekker:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1.rekke: Philippe Cornet, Josh Soares, William Rapuzzi, Villiam Strøm, Johannes Johannesen

2.rekke: Peter Lorentzen, Kristian Forsberg, Eirik Salsten, Daniel Bøen Rokseth, Mats Larsen Mostue

3.rekke: Magnus Hoff, Lassi Kokkala, Markus Søberg, Dennis Sveum, Curtis Gedig

4.rekke: Anders Tangen Henriksen, Jonas Djupvik Løvlie, Eirik Børresen, Lars Christian Rødne, Spencer Humphries