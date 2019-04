Live: Tar de tabelltoppen tilbake?

Følg RA Sporten på Facebook !

1. omgang:

45 min.: Pause. Meget solid omgang av Viking. Bunnsolide defensivt. Farlige framover. Gode til å variere presset.

42 min.: Vikstøl lager frispark nede ved cornerflagget. Ikke enig i avgjørelsen. Viking klarerer igjen. Men de begynner å få mange farlige dødballer mot seg etterhvert.

39 min.: Viking og Bjørshol presses til å gi corner. Svendsen skrur inn på første stang, Heades ut. Resolutt.

37 min.: Bjørshol med et par strålende detaljer defensivt. Han har virkelig tatt nivået høyrebacken med Vidar-fortid.

36 min.: Ruud sur. Vil ha corner. Det skulle han neppe hatt.

33 min.: Ibrahimaj skusler bort en nydelig pasning og dribling fra Tripic med en svakt innlegg.

32 min.: Kanon fra Thorstvedt! Like over tverrligger fra distanse. Han har et tungt, tungt skudd med venstrefoten!

31 min.: Odd straffer Vikings høye press for første gang med en stikker i mellomrom. Der avveide Viking feil og gikk i press litt for ukritisk med begge indreløpere for første gang i kveld. Heldige at det var upresist fra Hoff.

30 min.: Rashani med skudd like utenfor fra 18 meter.

29 min.: Thorstvedt prøver brasse etter langkast fra Fridjonsson! Blir blåst av for farefullt spill. Pappa Erik gliser på tribunen.

27 min.: Nydelig kombinasjon fra de tre på topp hos Viking. Zymer skyter rett på keeper. Der kunne det fort blitt mål om det var bedre vinklet.

25 min.: Kitolano i farlig posisjon, men spiller ballen over dødlinjen. Viking virker farligere enn Odd!

22 min.: Viking med to nye halvfarligheter etter spillvending fra Thorstvedt og to påfølgende innlegg.

19 min.: Igjen en halvfarlighet for Viking etter høyt press. De hugger til og faller tilbake om hverandre her. Skudd fra Ibrahimaj i skulderen på en Odd-forsvarer. Kunne blitt meget farlig.

17 min.: Austbø ute i feltet med en ukonvensjonell klarering til corner. Den får Viking bort.

13 min.: Viking har endret presshøyde. Går etter gjennvinninger høyt i banen nå.

11 min.: Viking setter plutselig inn et skikkelig gegenpress! Stor sjanse for Tripic etter innlegg fra Bytyqi, men dommer blåser litt uforståelig nok av for frispark utover.

9 min.: Odd styrer banespillet. Viking fortsatt med lavt press. Venter på overganger. Hjemmelaget kommer gjerne med begge backer. Her kan det bli rom for Viking!

7 min.: God takling av Vevatne etter gjennvinning og stikker fra Odd. Gir corner. Den blir det ikke noe av.

5 min.: Stor sjanse Viking! Knallhardt innlegg fra Tripic møtes av Thorstvedt på løp inn i boks. Header ned i bakken og like utenfor.

4 min.: Farlig skudd fra Birk Risa, men Odd blåses av for offside på Børven.

2 min.: Viking legger seg dypt fra start i en 4-5-1-aktig formasjon.

1 min.: Oppgjøret i gang!

Før kampen:

De mørkeblå ble nedrykkstippet av svært mange eksperter før sesongen. Etter tre runder står de med ni poeng og full pott.

Samtidig er kveldens motstander Odd av den vanskelige sorten. Telemarkingene er ett av fire lag uten tap og de kan også overta tabelltopp med seier mot Viking.

Hos Viking er alle spillere nå tilgjengelige. Unntaket er langtidsskadde Aksel Oskar Andresson og Johnny Furdal. Dessuten har Usman Sale karantene.

Runar Hove er tilbake og starter på benken. Det betyr at Tord Salte beholder plassen etter en god innsats mot Brann i den smått episke 2-1-seieren før påske.

Det er også Even Østensen som kan få sin debut i Eliteserien i kveld.

– Du er selvsagt spent på hva du går til, og hvordan du selv vil reagere og om du vil ta nivået. Men etter å ha sett laget prestere slik de har gjort, og måten resten av gruppen har angrepet årets sesong i Eliteserien, så gleder jeg meg bare, sa Østensen til RA mandag.

Viking stiller dette laget (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Flem Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Salte, Rolf Daniel Vikstøl - Ylldren Ibrahimaj, Samuel Kari Fridjonsson, Kristian Thorstvedt - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Hos Odd har Dag-Eilev Fagermo valgt dette laget (4-3-3): Sondre Rossbach - Espen Ruud, Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Birk Risa - Vebjørn Hoff, Fredrik Oldrup Jensen, Joshua Kitolano - Elbasan Rashani, Torgeir Børven, Sander Svendsen.