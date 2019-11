Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60. min.: Kampen er slutt. Oilers vinner 4-2 etter en dramatisk sluttspurt. Frisk vant skuddstatistikken 26-36. Henrik Ødegaard blir kampens beste for Frisk. Dagens Oilers-spiller blir, ikke uventet, Tommy Kristiansen.

60. min.: Mååål 4-2 Frisk har knapt kommet inn i offensiv sone før Oilers får pucken. Kaptein Kristian Forsberg punkterer kampen og scorer.

60. min.: Dahlberg blir tatt ut. Frisk skal spille seks mot fem for å jage en utligning.

59. min.: Frisk tar timeout med 1.08 igjen på kampuret.

59. min.: Kissel setter fart og har med seg Ludvig Hoff. Spiller Hoff foran mål, men Dahlberg står i veien. Hoff knuffer litt med Frisk, men dommerne går mellom og får stanset de før det eskalerer.

58. min.: Frisk presser på for en utligning, men Oilers står bra imot.

56. min.: Frisk skal spille seg opp, men Tommy Kristiansen står i veien. Ender med en icingpuck.

56. min.: Oilers tar 30 sekunders timeout.

56. min.: Dan Kissel fullfører en takling i offensiv sone. Frisk får etablert seg i angrepssonen, og Nolan Zajac slår pucken til icing.

55. min.: Det er utsolgt i DNB Arena i dag.

54. min.: Oilers har spilt bedre denne perioden enn forrige periode. Er mer på i duellene.

52. min.: Brødrene Hoff har virkelig gått i krigen i dag. Leverer taklinger og målsjanser i DNB Arena. De bringer virkelig energi til spillet.

50. min.: Frisk har på ingen måte gitt opp det her. Oilers kriger i egen sone.

49. min.: Mååål 3-2 Tommy Kristiansen scorer for Oilers! Blir servert av Nolan Zajac, og får stå i slottet og skyte på direkten. Feirer stort etter en noe trøblete start på sesongen.

48. min.: Stor sjanse fra Oilers. Morley skyter, og Dahlberg kommer seg akkurat tidsnok over for å ta den.

48. min.: Dokken er tilbake på isen for Frisk, Oilers spiller nå fem mot fire.

48. min.: Frisk-spiller Max Krogdahl sender Tommy Kristiansen i isen, og blir belønnet med to minutter for interference. Oilers spiller fem mot tre i 13 sekunder.

47. min.: Forsberg og Kåsastul får hver sin utvisning for roughing. Litt knuffing etter blokkering fra Dahlberg.

47. min.: Kombinasjonen for å spille opp Kissel gjentar seg, og nok en gang klarer Dahlberg å redde den med foten.

46. min.: Kissel blir spilt opp og skyter. Dahlberg klarer å nå pucken, men Oilers klarer å vinne den med en gang.

46. min.: Mikael Dokken får to minutter for å holde motstanderens kølle. Morley er tydelig irritert og følger Dokken til utvisningsboksen. Overtall til Oilers.

44. min.: Vikingstad går i garderoben og knekker køllen på vei ut. Fysioterapeut Vaula følger etter.

44. min.: Kåsastul skyter fra blålinjen, går via Trettenes og utenfor målet. Lavoie Alexandre prøver seg på en rask retur, men klarer ikke å få pucken forbi Holm.

43. min.: Lystad Jacobsen er tilbake på isen for Frisk.

42. min.: Oilers får etablert seg, men klarer ikke å skape noen farligheter i første del av overtallet.

41. min.: Trettenes drar seg gjennom og blir hektet av Fredrik Lystad Jacobsen. Lystad Jacobsen får to minutter, og Oilers skal spille overtall.

41. min.: Pucken er droppet. Tredje periode er i gang. Trettenes vinner den første droppen.

Andre periode:

40. min.: Andre periode er ferdigspilt. Frisk vinner perioden 1-0 etter å ha vunnet skuddstatistikken 14-6. Det blir spennende å se hvilket Oilers-lag som kommer på isen til tredje periode.

40. min.: Oilers blir fullt lag igjen, Forsberg er tilbake på isen.

39. min.: Klavestad sover på blålinjen og mister Frisk-spilleren som blir spilt alene med Holm. Holm står på hodet og redder både skudd og returen.

38. min.: I den påfølgende droppen får Forsberg to minutter for å forsinke spillet. Undertall for Oilers.

38. min.: Frisk presser Oilers dypt. Oilers klarer ikke å pucken ut av sonen. Holm blokkerer pucken.

36. min.: Oilers-trener Todd Bjorkstrand har begynt å endre på rekkene han sender utpå. Dette var et av Petter Thoresens sterkeste våpen i boksen, men vi har sett det lite etter Thoresen flyttet fra Stavanger.

35. min.: Brassart spilles opp på blålinjen fra Berg-Paulsen. Brassart får sendt et hardt skudd på direkten. Dahlberg redder og pucken ender i rundvantet.

34. min.: Det er raske overganger i DNB Arena. Det avsluttes med at Frisk Björkung skyter pucken i snapphansken på Holm.

33. min.: Hoff er tilbake på isen, Oilers er fullt lag igjen.

32. min.: Den høye temperaturen fortsetter. Taklingene fullføres i DNB Arena. Ulriksen og Klavestad spiller undertall mot gamleklubben. Ulriksen dekker et skudd, Forsberg får klarert pucken.

31. min.: Kristian Forsberg skyter Oilers sitt første skudd på mål for perioden. Tar en rutinert forbiskøyting på Frisk-backen langs vantet, når frem til pucken og skyter. Oilers klarer å få tak i pucken etter Dahlbergs redning og skyter et nytt skudd. Det oppstår krangling rundt målet, og spillet blir avblåst. Både Magnus Hoff og Tommy Kristiansen utvises. Hoff får to minutter for roughing, mens Kristiansen får ti minutter for dårlig oppførsel. Det undertall for Oilers i to minutter, og Tommy blir sittende i fryseboksen resten av perioden.

30. min.: Det er høy temperatur på isen! Oilers er tydelig frustrerte over spillet de leverer så langt denne perioden.

27. min.: Mål 2-2 Frisk Asker utligner i overtall! Hampus Gustafsson skyter fra sin venstreposisjon i overtall, og det er rotete inne i målgården til Holm. Utligningen kom etter at Frisk har kjørt den andre perioden så langt. Asker-laget leder 6-0 i skudd.

26. min.: Dan Kissel stopper en pasning med køllebladet og får pucken ut av egen sone. Smart plassering av Kissel. Oilers jobber bra i undertall.

25. min.: Forsberg-rekken er på isen og kriger godt i offensiv sone. Tommy Kristiansen får to minutter for slashing, noe han selv mente var en billig utvisning.

24. min.: Et lengre angrep fra Frisk. Oilers klarer å holde Frisk unna de store mulighetene. Oilers på sin side sliter med å få pucken ut av sonen. Det virker ikke opplagt hva de skal gjøre med pucken når de vinner den.

22. min.: Oilers får spilt seg opp i offensiv sone, med Vikingstad-rekken, etter litt om og men. De klarer ikke å etablere seg, og Frisk gjør en rask overgang.

21. min.: Forsberg vinner den første droppen og andre periode er i gang.

Første periode:

20. min.: Første periode er ferdigspilt. Stillingen er 2-1 i DNB Arena, og skuddstatistikken er 10-11.

20. min.: Tommy Kristiansen spiller opp Magnus Hoff! Hoff avslutter rett på Dahlberg, som virker til å ha full kontroll.

19. min.: Frisk dumper og jager. Klarer ikke å etablere et skikkelig angrepsspill.

18. min.: Johansen på Frisk prøver seg på en lur variant. Legger pucken inn mot Oilers-målvakt Holm, som er i bevegelse. Holm får kontroll.

16. min.: Fjerderekken skaper energi på isen. Klavestad henger med på rushet, og får avsluttet. Bra energinivå på isen nå.

14. min.: Mål 2-1 Lavoie Alexandre reduserer for Frisk. Blir spilt opp av Anders Bastiansen, som legger en pen pasning inn til målgården fra rundtvantet.

13. min.: Granholm skyter ut, via køllen til Klavestad. Ulriksen blir utvist for farefullt spill med høy kølle etter en situasjon i forkant.

13. min.: Fantastisk forechecking fra Kissel! Vinner pucken bak Frisks mål. Fire mot fire på isen nå.

12. min.: Gustafsson og Bryhnisveen i duell. Gustafsson havner over en liggende Bryhnisveen, som slår tilbake med køllen på vei opp. Begge blir belønnet med to minutter i fryseboksen.

11. min.: Frisks Granholm og Gustafsson produserer noen gode muligheter mot Holm. Holder trykket bra i offensiv sone før pucken blir blokkert og Rokseth må gå mellom.

10. min.: Et flott oppspill fra Zajac til Forsberg. Forsberg kommer seg mot Dahlberg i fart og skyter den ut via tverrliggeren!

8. min.: Gustafsson får skutt pucken på Holm, Johansen står i målgården og prøver å jobbe pucken fri. Det blåses for blokkering.

6. min.: Oilers er fullt lag igjen. Interessant åpning på kampen med flere utvisninger og to mål.

6. min.: Oilers kriger bra i undertall. Klarer å holde Frisk Asker borte fra å etablere et godt overtallspill.

4. min.: Det går ikke mange sekunder fra Tommy er tilbake fra utvisning før Andreas Klavestad får to minutter for hekting. Nytt undertall for Oilers.

4. min.: Oilers er fullt lag.

4. min.: Mååål 2-0 Før Oilers er fulltallig får Magnus Hoff stukket av med pucken, og skyter den forbi Dahlberg. Nydelig kontring i undertall fra Oilers!

2. min.: Tommy er på isen igjen rett etter scoringen og får to minutter for slashing.

2. min.: Mååål 1-0 Tommy Kristiansen gjør jobben på kontoret sitt, foran Frisk-målvakt Dahlberg. Ordentlig krigemål fra Tommy!

1. min.: Førsterekken til Oilers skaper kampens første store mulighet. Ender opp med utvisning til Frisk-spiller Christian Kåsastul for krysstakling. Overtall for Oilers!

1. min.: Pucken er droppet i DNB Arena. Kampen er i gang!

Før kampen:

Oilers jakter tre poeng mot Frisk Asker. Oilers-trener Todd Bjorkstrand ønsker å se et høyere tempo etter kampen mot Lillehammer. Oilers tapte 5-2 mot Lillehammer etter en grusom midtperiode.

Oilers har vunnet fem av de siste seks kampene mot Frisk Asker. Da lagene møttes i slutten av oktober vant Oilers 5-2.

Til oppgjøret er Greg Mauldin og Markus Søberg ute. Markus Vikingstad og Ludvig Hoff er tilbake etter skade.

Det har vært snakket mye om de unges istid den siste uken. I dag går Markus Vikingstad inn i tredjerekken sammen med Brady Brassart og Ludvig Hoff. Robin Haglund Mathisen, Thomas Berg-Paulsen og Simen Talge forblir den hardtarbeidende fjerderekken, som mot Lillehammer.

Oilers stiller med følgende rekker, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Sveum - Morley, Trettens, Kissel.

2. rekke: Klavestad, Ulriksen - Kristiansen, Forsberg, Magnus Hoff.

3. rekke: Rokseth, Bryhnisveen - Brassart, Vikingstad, Ludvig Hoff.

4. rekke: Strandborg, Klofutar - Haglund Mathisen, Berg-Paulsen, Talge.