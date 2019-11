Følg RA Sporten på Facebook!

Tredje periode:

60. min.: Kampen er slutt, Lillehammer slår Oilers 5-2 i Eidsiva Arena. For første gang denne sesongen går Oilers av isen uten poeng.

59. min.: Oilers får ikke til å spille seg opp i offensiv sone, og skyter pucken til icing.

58. min.: Gode muligheter for førsterekken til Oilers. Først Trettenes, deretter Kissel. Det blir mye nesten for Oilers i dag. Med unntak av noen taklinger fra Forsberg og Ulriksen har ikke Oilers vist sin fysiske styrke på den måten de burde.

58. min.: Det begynner å bli en vanskelig oppgave for Oilers å hente inn Lillehammers ledelse. Det gjenstår i underkant av tre minutter, og det er tre mål som må scores for å tvinge frem overtid.

55. min.: Mål 5-2 Nick Dineen øker ledelsen for Lillehammer. Demper pucken med skøytene og legger den på backhand før han legger pucken forbi Wikstøl.

54. min.: Klavestad og Mauldin har vært friske her nå. Skaper målsjanser for et presset Oilers.

53. min.: Mauldin kommer opp på venstresiden og får kommet til skudd. Hanneborg blokkerer pucken. Det blir dropp i offensiv sone.

51. min.: Oilers sliter med å etablere seg i offensiv sone. Det blir mye overganger i Kristins Hall.

49. min.: Lillehammer presser Oilers, og Oilers har i underkant av tolv minutter å gjøre det på. Bjorkstrand endrer litt på rekkene i håp om å snu kampen.

47. min.: Talge mister pucken på blålinjen og Martin Gran setter fart mot mål. Wikstøl står i veien!

46. min.: Lillehammer blir fullt lag igjen. Oilers klarer ikke å bruke muligheten til redusering i overtall.

44. min.: Brendan Harms får to minutter for tripping mot Patrick Ulriksen. Oilers virker å ha vesentlig mer energi!

42. min.: MÅÅÅL 4-2 Klavestad skyter, og Greg Mauldin styrer den inn! Gir dette energien som behøves for å ta igjen Lillehammer?

42. min.: Tommy Kristiansen er tilbake på isen for Oilers. Utenom et tverrliggerskudd fra Ellis var det ikke noen store farligheter fra Lillehammer.

41. min.: Jonas Wikstøl erstatter Henrik Holm før tredje periode starter. Tredje periode er i gang. Oilers starter perioden i undertall.

Andre periode:

40. min.: Perioden er ferdigspilt, og Lillehammer leder 4-1 før den siste perioden skal spilles. Skuddstatistikken i andre periode endte 11-9 til Lillehammer.

40. min.: Mål 4-1 Thor Friestad holder Forsberg på avstand fra pucken, og øker ledelsen for Lillehammer. Tommy Kristiansen får to minutter for roughing etter å ha avbrutt feiringen til Lillehammer.

40. min.: Magnus Hoff er tilbake på isen for Oilers.

39. min.: Lillehammer skaper noen farligheter, men Oilers får pucken ut av sonen og tar kontroll på pucken.

38. min.: Utvisning til Magnus Hoff for tripping. Oilers skal nå spille i undertall.

36. min.: Lillehammer er fullt lag igjen.

35. min.: Godt overtallspill fra Oilers! Tommy kriger hardt foran mål, men pucken vil ikke forbi Hanneborg.

34. min.: Saxrud Danielsen får sin andre utvisning for kvelden, etter en roughing mot tidligere Lillehammer-profil David Morley. Oilers skal spille overtall i to minutter!

33. min.: Mål 3-1 Fjerderekken blir stående alt for lenge på isen. Slår til icing og får ikke byttet på tross av at de er slitne. Brendan Harms sender pucken mellom leggskinnene på Holm, og øker ledelsen for Lillehammer!

32. min.: Lillehammer er farlige etter målet, og Oilers sliter med å strukturere seg.

30. min.: Mål 2-1 Tidligere Oilers-spiller Stephan Vigier får en pasning fra bak mål og sender Lillehammer i ledelsen. Det så ikke ut til at Bryhnisveen fikk med seg at Vigier kom i fart inn mot slottet!

29. min.: Holm er bak mål, og sender pasning til Sveum. Sveum får ikke tid til å ta imot pucken skikkelig, og den ender opp hos Lillehammers Bakken. Bakken skyter, men Holm får kontroll på den!

28. min.: Kampens peneste takling så langt! Ulriksen smeller ned Nystuen, som er på vei inn mot målet uten å følge med på hvor nummer 3 befinner seg.

27. min.: Lillehammers Martin Gran får pucken på mål, og Haglund Mathisen blir dyttet inn i Holm. Buret går ut av stilling, og det blir dropp i midtsonen.

26. min.: Dobbeltsjanse for Oilers! Først får Forsberg skutt, før Mauldin prøver seg på returen. Ingen av de får pucken forbi Hanneborg.

24. min.: Trettenes får pucken fra Talge og spiller seg rundt målet til Lillehammer. Prøver å spille opp Kissel, men får ikke pucken helt frem. Nydelig spill fra servitøren Trettenes!

23. min.: Ingen av lagene har fått etablert seg skikkelig så langt denne perioden. Det går veldig frem og tilbake i Kristins Hall.

21. min.: Dommeren dropper pucken, og andre periode er i gang. Trettenes vinner droppen.

Første periode:

20. min.: Perioden er over. Lagene tar pause med 1-1 på kuben. Kampen startet med at Oilers skapte det meste i Kristins hall, men Lillehammer kom mer inn i kampen i løpet av perioden, og tok ledelsen. Kun få sekunder senere svarte Oilers med en utligning fra Klavestad. Oilers vant skuddstatistikken 14-7 i første periode.

18. min.: Bryhnisveen prøver på en slapp klarering. Lillehammer plukker opp og får etablert et angrepsspill. Dropp i egen sone for Oilers.

17. min.: MÅÅÅL 1-1 Oilers svarer på direkten! Oilers går rett i angrep. Trettenes prøver å spille opp Kissel, som ikke rekker pucken. Pucken går videre til Klavestad, som utligner med sin sjette scoring etter overgangen fra Sparta.

16. min.: Mål 1-0 Nick Dineen Avventende utvisning mot Oilers, og Lillehammer får presset Oilers. Nick Dineen dukker opp og får pucken til venstre for Holm. Lillehammers gullhjelmbærer nøler ikke, og sender hjemmelaget i ledelsen!

14. min.: Lillehammer er fullt lag igjen.

14. min.: Pent trekk fra Oilers! Morley spiller pucken over til Trettenes, noe som åpner opp for Tommy. Dessverre for Tommy er Hanneborg våken og plukker opp pucken.

13. min.: Oilers spiller opp Dan Kissel i overtallet, som får sendt pucken rett på Hanneborg.

12. min.: Nystuen velger å slå køllen på Holm flere ganger etter blokkering. Blir belønnet med to minutter i fryseboksen. Nytt overtall for Oilers!

10. min.: Den andre overtallsrekken til Oilers får ikke etablert seg skikkelig. Lillehammer blir fullt lag.

9. min.: Oilers spiller bra i overtall! Skudd fra Kissel i stolpen, Oilers spiller rundt og Zajac får skutt fra blålinjen. Lillehammer blokkerer pucken og Oilers bytter.

8. min.: Saxrud Danielsen får to minutter for slashing. Overtall for Oilers! Den så vond ut for Rokseth.

6. min.: Haglund Mathisen jobber på en puck som går inn på mål fra Berg-Paulsen. Haglund Mathisen skøyter innom Hanneborg, som mister masken. Spillet blir stoppet.

5. min.: Mauldin prøver en frekk variant. Han prøver å ta kjøkkenveien på backhand. Hanneborg redder nok en gang pucken.

4. min.: Trettenes får avsluttet på Lillehammer-målvakt Hanneborg, men får ikke pucken forbi.

2. min.: Arbeidsrekken med Kristiansen, Forsberg og Mauldin leverer et solid fysisk spill på isen. Før de får byttet får til og med Mauldin sendt Kristiansen i isen.

1. min.: Kampen er i gang i Kristins Hall. Mathias Trettenes vinner den første droppen!

Før kampen

Oilers har aldri hatt en bedre start på GET-ligaen enn denne sesongen. Bjorkstrands menn har ikke spilt en kamp uten å få poeng, og har kun tapt en kamp på overtid.

LES OGSÅ: Slik forklarer eieren hvorfor Oilers dominerer som aldri før

Søndag vant Oilers en sliteseier mot Manglerud Star. Blant annet viste Simen Talge seg frem denne kampen. Talge scoret det avgjørende målet, og var en fornøyd mann da RA snakket med han etter kampen.

LES OGSÅ: Oppturen som var ekstremt velsmakende for "Krabben"

Til kveldens kamp har Oilers-trener Todd Bjorkstrand endret på rekkesammensetningen. Markus Søberg, Ludvig Hoff og Markus Vikingstad er alle ute av spill mot Lillehammer. Bjorkstrand setter ungguttene Thomas Berg-Paulsen og Robin Haglund Mathisen sammen med Brady Brassart.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Talentsatsing som ofres på resultatenes alter

Førsterekken til Oilers, med Kissel, Trettenes og Morley, har hatt en utmerket start på sesongen. Nå venter gamleklubben for gullhjelmbærer David Morley. Morley møter dermed sin tidligere rekkekamerat Stephan Vigier. Vigier spilte sammen med Morley i både Lillehammer og Oilers, før han returnerte til Lillehammer etter forrige sesong.

LES OGSÅ: Kissel ble medlem av eksklusiv klubb mot Narvik

Oilers stiller med følgende rekker, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Sveum, Rokseth - Berg-Paulsen, Brassart, Haglund Mathisen.

3. rekke: Ulriksen, Bryhnisveen - Mauldin, Forsberg, Kristiansen.

4. rekke: Meyer - Hurrød, Magnus Hoff, Talge.