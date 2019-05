Live: Pereira foretrekkes foran Danielsen

Følg RA Sporten på Facebook !

Viking fikk først Axel Andresson skadet for hele sesongen i serieåpningen, før midtstopper nummer to Runar Hove fikk et brudd i kneet mot Ranheim. I løpet av uken har også Rolf Daniel Vikstøl blitt skadet, og Viljar Vevatne gikk av tidlig på de mørkeblås siste treningsøkt lørdag.

Det gjør at Viking-trener Bjarne Berntsen er nødt til å gjøre omrokkeringer i forsvarsleddet, der Adrian Pereira kommer inn på venstrebacken i stedet for Rolf Daniel Vikstøl. Tord Johnsen Salte erstatter samtidig Runar Hove som startet forrige kamp. Det betyr at Andre Danielsen fortsatt sitter på benken.

Den forrige kampen mellom lagene var den infamøse 1-7-kampen, der Viking satte klubbrekord med sitt styggeste hjemmetap noensinne. Kampen før det endte også med Vålerenga-seier, og Viking har ikke vunnet hjemme mot Vålerenga siden 2013.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Adrian Pereira – Kristian Thorstvedt, Samuel Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic

Benken: Amund Wichne, Fredrik Torsteinbø, Andre Danielsen, Even Østensen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen, Usman Sale