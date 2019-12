Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60. min.: Kampen er slutt, Oilers vinner 5-1. Skuddstatistikken vinner Oilers 50-29. Magnus Hoff kåres til dagens beste Oilers-spiller.

59. min.: Spillet kommer ikke i gang igjen før O’Brien får liten disiplinærstraff. Han applauderer dommerne fra utvisningsboksen og blir sendt i garderoben.

59. min.: Tommy ordner opp foran Wikstøl. Tommy og Braden Christoffer får begge to minutter for roughing. O’Brien får to minutter for slashing.

58. min.: Oilers er fullt lag igjen.

57. min.: En smart bevegelse fra Trettenes fører til at Stjernen selv spiller seg ut av offensiv sone.

56. min.: Jeppe Meyer får to minutter for tripping mot Stjernens Isak Billet. Undertall for Oilers.

55. min.: Nydelig skudd på backhand fra Trettenes. Havner på feil side av stolpen.

54. min.: Det er 3570 solgte billetter i DNB Arena i kveld.

54. min.: Oilers har sluppet Stjernen mer inn i kampen i tredje periode. De lar ikke Stjernen kommer til farlige sjanser, men dominerer ikke på samme måte som i slutten av andre periode.

52. min.: Heier prøver å skape noe, men får ikke mye rom av Oilers. Får følge ned i vantet bak mål.

50. min.: Klasseredning fra Wikstøl! Ciampini tvinger Wikstøl til å trylle som en akrobat for at pucken ikke skal gå inn.

49. min.: Mål 5-1 Emil August Krabberød Buskoven reduserer for Stjernen, i overtall. Hoff kommer tilbake på isen.

49. min.: Stjernens O'Brien kommer til skudd, men Wikstøl har kontroll. Han har reddet samtlige av Stjernens 20 skudd så langt.

48. min.: Oilers sin formspiller, Magnus Hoff, får to minutter i utvisingsboksen for holding.

45. min.: Nok en gang mister Oilers pucken i offensiv sone, og vinner den tilbake i midtsonen.

43. min.: Fjerderekken har spilt mye i dag. De har absolutt ikke spilt seg ut av kampen.

43. min.: Oilers sin beste i droppsirkelen denne sesongen, Brady Brassart, vinner nok en dropp. God spiller å ha på isen i viktige droppsituasjoner.

42. min.: Ulriksen skyter periodens første skudd på mål.

41. min.: Pucken er droppet. Perioden er i gang.

Andre periode:

40. min.: Andre periode er over. Oilers vinner perioden 3-0 og leder 5-0 før tredje periode. Skuddstatistikken er 39-18.

40. min.: Talge skyter det som blir periodens siste skudd.

39. min.: Oilers mister pucken i offensiv sonen, men vinner den igjen i midtsonen. De evner å snu spillet raskt.

37. min.: Etter en litt passiv start på perioden har Oilers virkelig satt seg i førersetet igjen. Det fullføres taklinger og pucken går i lengderetning.

34. min.: MÅÅÅL 5-0 Magnus Hoff scorer og gjør poeng for femte kamp på rad! Får pucken ved siden av målet, drar seg rundt og avslutter på backhand. Nydelig hockey!

33. min.: MÅÅÅL 4-0 Nolan Zajac suser avgårde pucken igjen! Morley står ved målvaktens høyre side og sender pucken skrått gjennom sonen i retning Zajac, som skyter et hardt skudd "stang-inn".

33. min.: Morley er ekstremt nær å øke ledelsen. Når ikke pucken før det er forsent.

32. min.: 25 sekunder inn i overtallet får Stjernen-backen O'Brian to pluss ti minutter utvisnig for takling mot hodet på Dan Kissel. Nå skal Oilers spille fem mot tre.

32. min.: Stjernens Mikael Mikalsen får to minutter for slashing mot Tommy Kristiansen. Ny mulighet for Oilers i overtall!

30. min.: MÅÅÅL 3-0 Nolan Zajac øker ledelsen! Får pucken rett fra dropp og skyter et hardt skudd fra blålinjen. Assisten gis til Trettenes for droppen.

30. min.: Buskoven med sin andre utvisning for dagen. Får to minutter for interference. Overtall for Oilers!

29. min.: Skudd fra blålinjen for Oilers. Skaper mye bra her

28. min.: Ulriksen og Kristiansen har en uheldig kollisjon på i egen sone. Kristiansen kommer seg omsider opp og takler en Stjernen-spiller.

26. min.: Morley blir tatt i offensiv sone, men det blir ingen utvisning. Trettenes mister kontroll på pucken i situasjonen etter.

25. min.: Førsterekken gjør et oppspill, men gjør det litt for omstendelig rundt blålinjen. Offside.

25. min.: 19-åringen Jeppe Meyer får et skift sammen med Bryhnisveen.

24. min.: Zajac og Talge kontrer. Blir en farlig mulighet. Hurrød kommer på som tredjemann. Stjernen snur spillet før Oilers igjen gjør en rask overgang. Denne gangen blokkerer Rumpel pucken.

23. min.: Pen takling fra Haglund Mathisen i offensiv sone. Brassart plukker opp pucken og skyter. Haglund Mathisen jobber på returen, men får ikke omsetning.

21. min.: Stjernen gjør en rask overgang. Klarer ikke å få avsluttet, men pent angrep.

21. min.: Andre periode er i gang.

Første periode:

20. min.: Første periode er over. Oilers leder 2-0, og leder skuddstatistikken 22-11 etter første periode.

20. min.: Wikstøl klarer å få pucken bort etter en farlig mulighet fra Stjernen.

19. min.: Oilers har holdt et høyt trykk mot Stjernen hele perioden.

19. min.: Det har vært utført et frieri i DNB Arena. Hun sa ja.

14. min.: Oilers klarer ikke å skape noen store farligheter i overtall. Stjernen er fulltallige.

12. min.: Talge med et kjempebytt i DNB Arena. Får skudd på mål, og utvisning for late hit. O'Brien drar på seg en utvisning mot Talge. Buskoven får to minutter for å skyte pucken over vantet. To minutter med overtall venter for Oilers.

11. min.: MÅÅÅL 2-0 Thomas Berg-Paulsen dobler ledelsen for Oilers! Berg-Paulsen får pucken av Klavestad, drar seg inn mot mål og får pucken forbi Rumpel.

10. min.: Oilers starter overtallet bra. Får spilt mye rundt Stjernen, men klarer ikke å åpne for tversoverpasninger.

9. min.: Joachim Sommer Nielsen får to minutters utvisning for holding. Oilers skal spille overtall. Sommer Nilsen har tydelige smerter og går i garderoben.

9. min.: Fredrikstad-gutten Sander Hurrød kommer til en målsjanse for Oilers. Drar seg forbi og prøver på en backhand.

8. min.: Ludvig Hoff kommer til skudd rett etter dropp fra Brassart. Rumpel får pucken unna.

7. min.: Morley prøver på en frekk variant. Sender et flipp-pass for styring mot en Kissel i fart. Klarer ikke å nå pucken.

7. min.: Rekken med Hoff, Kristiansen og Forsberg spiller med høyt press i offensiv sone. Tvinger fram nok en icing.

6. min.: Enormt press fra Oilers fra start her i DNB Arena. Tvinger fram en icingpuck fra Stjernen.

4. min.: Oilers-målvakt Jonas Wikstøl redder den første skuddmuligheten til Stjernen. Har full kontroll på skuddet fra blålinjen.

3. min.: Zajac får skutt pucken på mål. Oilers har allerede seks skudd.

1. min.: MÅÅÅL 1-0 Dan Kissel sender Oilers i ledelsen! Trettenes legger pucken tilbake til blålinjen. Ulriksen skyter, og Kissel kriger pucken inn med god hjelp fra Rumpel i Stjernen-buret.

1. min.: Kampen er i gang i DNB Arena.

Før kampen:

Første halvdel av sesongen har vært enormt sterk for Oilers. Med 60 poeng på 22 kamper gir dette et poengsnitt på 2,73 poeng per kamp. I klubbens beste sesong på øverste nivå var gjennomsnittet 2,49 poeng. Det var i 2011/12, og klubbrekorden for poeng ble satt med utrolige 112 poeng.

Siddisen Mathias Trettenes har vært blant ligaens beste spillere så langt denne sesongen. 26-åringen er også ligaens beste servitør med sine 26 assistpoeng. Andreplassen på denne listen er også fra en Oilers-spiller. Backen Nolan Zajac har 24 assister etter 22 serierunder.

Brady Brassart har vært Oilers sin beste mann i droppsirkelen denne sesongen. Han vinner 59,1 prosent av droppene sine. Mot Stjernen har Brassart vunnet hele 64 prosent av droppene før kveldens oppgjør.

Stjernen kommer til DNB Arena med to seiere på rad i bagasjen. Etter en sterk 8-3 seier mot Narvik slo de Lillehammer 4-3. Stjernen sin førsterekke har produsert bra med poeng i det siste. Stjernen tapte sine fire første kamper for sesongen, men har hentet seg greit inn igjen. Før kveldens oppgjør ligger Stjernen på syvendeplass, syv poeng bak Sparta på sjette.

For Oilers er Markus Søberg, Markus Vikingstad og Greg Mauldin fortsatt ute med skader. Disse tre mistet flere kamper i november grunnet skader, og er trolig ikke tilbake før etter landslagspausen. Oilers møter Vålerenga i Oslo på lørdag, og har deretter kampfri til oppgjøret mot Sparta i DNB Arena den 19. desember.

Oilers stiller følgende lag med Jonas Wikstøl i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Ulriksen, Bryhnisveen - Magnus Hoff, Forsberg, Kristiansen.

3. rekke: Rokseth, Sveum - Ludvig Hoff, Brassart, Berg-Paulsem.

4. rekke: Meyer - Talge, Hurrød, Haglund Mathisen.