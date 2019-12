Live: Oilers sin siste kamp før jul

Følg RA Sporten på Facebook !

Første periode:

20. min.: Første periode er over. Oilers vinner skuddstatistikken 10-8, men har enda ikke fått hull på Narvik.

20. min.: Trettenes spiller opp Morley på det som kanskje er periodens beste sjanse, i periodens siste minutt.

19. min.: Oilers får ikke spillet helt til å sitte. Blir stanset av Narvik i midtsonen.

17. min.: Oilers spiller seg opp, men Kissel mottar pucken i offside. Blir dømt viljeoffside, så dropp i egen sone for Oilers.

16. min.: Hjemmelaget Narvik får løsnet noen skudd på Holm, men klarer ikke å få uttelling i overtall. Klavestad er tilbake på isen.

14. min.: Narvik etablerer seg, men Oilers-kaptein Forsberg bryter opp og får pucken ut av sonen. Hoff setter fart og får en sjanse.

14. min.: Klavestad får to minutter for holding. Nytt undertall for Oilers.

13. min.: Oilers klarer ikke helt å knekke koden i offensiv sone. Narvik kontrer igjen, klarer ikke å skape noe farlig.

11. min.: Brassart er tilbake på isen.

11. min.: Med få sekunder igjen av undertallet setter Oilers fart fremover. Morley legger pucken til Zajac, som får god tid til å skyte.

9. min.: Trettenes og Kissel kontrer. Trettenes sender pucken til Kissel, som skyter utenfor.

9. min.: Brady Brassart gjør det Bjorkstrand absolutt ikke ønsket. Han tar en utvisning i offensiv sone. To minutter for hekting. Undertall for Oilers.

8. min.: Ulriksen får ikke kontroll på pucken i midtsonen. Narvik stormer i angrep. Oilers vinner pucken raskt tilbake, men sliter med å komme seg ut av sonen.

7. min.: Rask overgang, Narvik kontrer. Murphy får ikke pucken innenfor stengene.

5. min.: "Krabben" Talge setter en solid takling i offensiv sone. Oilers får ikke etablere seg lett i offensiv sone. Narvik gir god motstand.

3. min.: Godt skift fra tredjerekken. Målsjanse fra Paulsen. Han har vært i god form i det siste.

2. min.: Haglund med kampens første skudd på mål. Prøver å styre retningen, men får den ikke inn.

1. min.: En fysisk start på oppgjøret. Rokseth med en pen takling på egen blålinje.

1. min.: Pucken er droppet. Kampen er i gang i Nordkraft Arena.

Før kampen:

Denne uken har serien kommet i gang igjen etter landslagspausen, og allerede etter kveldens kamp er det juleferie fram til lørdag 28. desember. Da kommer formlaget Manglerud Star på besøk til DNB Arena. Årets siste kamp er mandag 30. desember. Da reiser Oilers til Manglerudhallen for å møte Manglerud Star for andre gang på tre dager.

Oilers sin torsdagskamp mot Sparta endte med en overbevisende 6-1 seier. Fjerderekken spilte utrolig godt, og produserte to av målene. Blant spillerne som var tilbake var Markus Vikingstad. 20-åringen scoret og leverte en imponerende forestilling i DNB Arena.

Todd Bjorkstrand ønsket å jobbe med utvisningene fram mot kveldens kamp. Han ønsket ikke at spillerne skulle tilbringe tid i fryseboksen, og ser helst at de holder seg på isen. Mot Sparta tok Oilers flere utvisninger i offensiv sone. Om dette ikke bedrer seg blir det en tøff kamp i Narvik.

Narvik rykket opp før denne sesongen, og er virkelig et lag å regne med i GET-ligaen. Laget ligger på sluttspillplass, og består av flere tidligere Oilers-spillere. Svein Petter Falk-Larssen, Tan Hellerød og Jørgen Kvål har alle en fortid i Oilers. Kvål er faktisk enda Oilers sin eiendom, men er utleid til Narvik.

Markus Vikingstad, Markus Søberg, Tommy Kristiansen og Greg Mauldin er ikke med i kveldens tropp.

Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Ulriksen, Bryhnisveen - Magnus Hoff, Forsberg, Hurrød.

3. rekke: Rokseth, Sveum - Ludvig Hoff, Brassart, Berg-Paulsen.

4. rekke: Talge, Strandborg, Haglund Mathisen.