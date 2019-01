Live: Oilers rundspilles fullstendig

Følg RA Sporten på Facebook !

1. periode:

16 min.: Mostue misser for åpent mål!

14 min.. Lagace og Roest i brytekamp på isen. Begge får to pluss to minutter for roughing. Meldes friskt mellom dem på vei i fryseboksen.

14 min.: I bunn og grunn en grusom førsteperiode så langt av Oilers.

12 min.. Sparta fulltallige.

11 min.: Der kom de første par avslutningene fra Oilers på mål i kveld.

11 min.: Rotete overtall av Oilers så langt.

10 min.: Andreas Klavestad ryker ut i 2 minutter hos Sparta. Slashing. Endelig en sjanse for Oilers til å løsne kveldens første skudd. I overtall.

10 min.: Mååååål! 2-0! Peter Quenneville styrer inn pucken like foran Holm etter en nydelig pass inn fra siden fra Scott Allen. Roest får også assist. Kjempemotbakken fortsetter for Oilers!

9 min.: Oilers har fortsatt ikke løsnet et eneste skudd mot Ward!

7 min.: Nøkleby Svendsen takles i hodeområdet, men ingen utvisning. Han bøyer seg ned kraftig selv. Blir liggende, men kommer seg opp.

6 min.: 9-0 i skudd så langt!

5 min.: Klofutar tilbake på isen.

4 min.: Kriseåpning for Oilers. Under massivt press.

3 min.: Sparta misser på åpent mål!

3 min.: Klofutar ryker ut. 2 minutter for holding av Svendsen. Nytt Sparta-overtall.

3 min.: Mååååååål! 1-0! Håkon Imset Stormli tar med pucken fra egen sone, spiller vegg, går rett på mål - og scorer! Hvilket mål! Sander Thoresen med assisten..

2 min.: Olers fulltallige.

2 min.: Oilers renser unna, men kaos foran mål.

1 min.: For øvrig ble det akkurat offentligjort at Dan Kissel er ferdig i VISP etter denne sesongen. Han er sterkt ønsket i Oilers, men i følge Higson er han ikke signert enda.

1 min.. Forberg ryker rett på en to minutter. Interference. Sparta får sjansen i overtall.

1 min.: Kampen er i gang.

Før kampen:

De fleste lot seg forundre over hvordan Oilers kunne tape 6-1 for middelhavsfarer Frisk – bare dager etter at de stanset serieleder Vålerengas seiersrekke hjemme i DNB Arena.

Faresignalene var likevel til stede i forkant av tapet.

Mandag gikk det varmt hos trener Todd Bjorkstrand. Han stanset treningen og tok for seg mangel på tempo og spillernes manglende evne til å være direkte på mål.

Samtidig sliter laget voldsomt med skader. Spesielt blant importene er det ille. Både Brandon Burlon, Phil Lane og David Morley er ute.

Mot Frisk manglet også rutinerte Peter Lorentzen, men den tidligere landslagsangriperen er tilbake i laget mot Sparta. Faktisk er han satt opp i en meget rutinert og defensivt anlagt førsterekkemed Kristian Forsberg og tidligere NHL-spiller Greg Mauldin til møtet mot Sparta.

Skadeproblemene i Oilers har for øvrig fått sportsdirektør Pål Higson til å våkne. Han er nå i USA for å se på potensielle forsterkninger til kommende sesonger, men holder også øynene åpne for det som måtte dukke opp før vinduet stenger 15. februar.

– Ja. Vi er bekymret over situasjonen. Det er ikke bra å mangle så mange spillere i en så viktig fase av sesongen. Først og framst håper vi å få folk tilbake fra skade, men vi ser hva som er ledig i markedet nå. Både norske spillere og utenlandske kan bli aktuelt, fortalte han til RA tirsdag kveld.

Oilers stiller slik mot Sparta med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Ulriksen, Mostue - Lorentzen, Forsberg, Mauldin.

2. rekke: Kjellesvik, Johannesen - Lucia, Vigier, Lagacé.

3. rekke: Klofutar, Rokseth - Berg-Paulsen, Vikingstad, Søberg.

4. rekke: Talge, Mathisen - Hoff, Løvlie, Medhus.