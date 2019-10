Live: Oilers leder i jakten på klubbrekord

Følg RA Sporten på Facebook!

Andre periode:

32. min.: Luften har definitivt ikke gått ut av Narvik. Fortsetter med et aggressivt press og er vonde å møte i offensiv sone.

30 min.: Mååål 1-6 Zajac trekker seg ned bak mål og sender pucken til Morley. Morley setter pucken i mål bak et utspilt Narvik. I forkant av målet spiller de rundt målrområdet og setter Narviks backer ut av system.

29. min.: Mååål 1-5 Det er dropp i offensiv sone for Oilers, Brassart legger den til Ludvig Hoff som skyter på direkten og setter sitt andre mål i Nordkraft Arena. Denne droppvarianten ser ut til å være godt innøvd.

29. min.: Kissel er på isen i rekke med Forsberg og Søberg. Stjeler pucken i offensiv sone og skaper en farlig mulighet ut av ingenting. Narvik skifter målvakt.

27. min.: Måål 1-4 Spillet er i gang igjen etter målet, Narvik blir fulltallige og Brady Brassert får stå alene og øke ledelsen til for Oilers! Fantastisk skjerming av målvakten fra Ludvig Hoff som gjør en fin bevegelse på skøytene inn foran Narviks målvakt. Brassarts andre mål for kvelden.

26. min.: Måål 1-3 Ludvig Hoff blir servert en nydelig tversoverpasning og setter den i mål!

26. min.: Oilers prøver på en nydelig variant hvor Kissel trekker seg fra backposisjon og inn i slottet, blir stoppet av Narvik.

25. min.: Nok en utvisning til Narvik. Oilers skal spille fem mot tre. Santanen må ut i to minutter etter å ha sendt pucken over vantet.

25. min.: Ludvig Hoff tar en nydelig vending i rundvantet og blir slashet. Engström blir sendt til fryseboksen i to minutter. Oilers skal spille overtall!

23. min.: Oilers sender inn ungdomsrekken med Haglund, Vikingstad og Paulsen. De stormer i angrep og har energi til å stå imot et hardtpressende Narvik.

22. min.: Det er et aggressivt Narvik som ikke lar Oilers får hvile med pucken.

21. min.: Narvik bryter opp spillet og kontrer. Denne gangen er det Hurley som stormer i angrep mot Jonas Wikstøl. Wikstøl holder pucken unna målet.

21. min.: Da er andre periode i gang i Narvik. Trettenes vinner den første droppen og Oilers får sjansen til å ta initiativet.

Første periode:

20. min.: Første periode er ferdigspilt og endte 1-2. Oilers vant skuddstatistikken 20-9 i første periode, og resultatet gjenspeiler dette. Bjorkstrand må bruke pausen til å finne ut hvordan han skal komponere rekkene nå som Kristiansen er ferdig for dagen.

19. min.: Oilers klarer ikke å produsere noe i overtallet. Blir spennende å se hvordan Bjorkstrand endrer på rekkene nå som Tommy er ute av kampen.

17. min.: Slosskamp i Nordland! Tommy Kristiansen kaster hanskene for første gang denne sesongen og tar en dans med Eirik Hopen. Det hele starter med knuffing etter Tommys skudd på mål, hvor han er nær Partanen i Narvik-målet. Hopen dytter i Tommy, og slosskampen blir et faktum. Hopen får to minutter ekstra for roughingen i forkant, men begge blir sendt i dusjen.

16. min.: Det har vært mye frem og tilbake så langt i kampen. Oilers har ikke klart å holde det høye presset som var kjennemerket på Oilers-laget tidlig i sesongen. Narvik satser på raske overganger, og så langt har det fungert bra.

14. min.: Mååål 1-2 Oilers svarer raskt, og Patrick Ulriksen sender Oilers tilbake i ledelse! Pucken spretter foran målet og Ulriksen sender pucken forbi Partanen.

13. min.: Mål 1-1 Narviks Wade Murphy kommer alene med Jonas Wikstøl og utligner for hjemmelaget. Bøen Rokseth havnet bakpå og var sjanseløs på å ta igjen Murphy.

11. min.: Mååål 0-1 Brady Brassart sender Oilers i ledelsen! Vinner droppen i offensiv sone, får kontroll på pucken og sender den forbi Narvik-målvakt Partanen!

9. min.: Magnus Hoff roter bort pucken i offensiv sone, det fører til at Narvik forsøker på en ny kontring. Jørgen Kvål stanser dette og snur spillet. Kissel får muligheten, men pucken vil ikke i mål!

7. min.: Rekken med Kristiansen, Forsberg og Søberg smeller godt fra seg. Denne rekken er definitivt vond å møte for Narvik.

5. min.: Etter muligheten til Oilers kontrer Narvik igjen. Nok en gang er det Morley som stanser Narvik, denne gangen uten å ende i fryseboksen.

5. min.: Brødrene Hoff sin rekke skaper Oilers sin første store sjanse da Nolan Zajac blir spilt opp på blå.

3. min.: Det ble ikke den starten Todd Bjorkstrand og Oilers hadde sett for seg, men Oilers klarte å ri av undertallet på tross av flere farligheter fra hjemmelaget.

1. min.: Narvik kontrer og David Morley tar en utvisning for slashing. For en åpning fra Narvik!

1. min.: Narvik vinner kampens første dropp og går rett i angrep. Oilers får avverget.

1. min.: Pucken er droppet i Nordkraft Arena, og kampen er i gang!

Før kampen:

Etter seks seriekamper denne sesongen er Oilers fortsatt ubeseiret. Klubbrekorden for flest kamper uten poengtap er allerede tangert. Det betyr at Oilers jakter klubbrekord i kveldens kamp. Med seier mot Narvik vil Oilers også tangere antall seiere på rad i starten av sesongen.

RAs sportsleder, Espen Astor Iversen, etterlyste en ny back med høyrefatning i sin kommentar tidligere i dag. Oilers har kun en høyrefattet back, og med to backer ute med skade kan det være riktig for Oilers å hente en ny back nå.

Det er flere spillere som har spilt for både Oilers og Narvik. Oilers-back Jørgen Kvål er nylig hentet tilbake fra utlån til nordlandsklubben. I Narvik spiller Tan Hellerød og Svein Petter Falk-Larssen. Begge har en fortid i Oilers sitt juniorakademi og står med a-lagskamper for klubben. Thomas Galde, Steffen Fløholm, Bjørn Amble og Alejdin Ferizi har tidligere spilt for både Narvik og Oilers-systemet.

Greg Mauldin spiller ikke kveldens kamp for Oilers. Visekapteinen står over kampen, mens Mathias Trettenes er tilbake etter karantene. Trettenes ble fikk matchstraff mot Vålerenga i slutten av september og måtte se torsdagens oppgjør mot Sparta fra tribunen. Simen Talge og Nicolai Bryhnisveen er fortsatt skadet.

Oilers stiller følgende lag med Jonas Wikstøl i mål:

1. rekke: Zajac, Ulriksen - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Sveum, Klavestad - Søberg, Forsberg, Kristiansen.

3. rekke: Kvål, Bøen Rokseth - Ludvig Hoff, Brassart, Magnus Hoff.

4. rekke: Klofutar - Berg-Paulsen, Vikingstad, Mathisen.