Første periode:

14. min.: Skuddstatistikken så langt er 8-6 til Oilers. Det regnes skudd som ville truffet innenfor stengene.

14. min.: Oilers stormer i angrep, men Lillegrend er i veien.

13. min.: "Krabben" er tilbake på isen, og det skal spilles fem mot fem igjen.

13. min.: Ludvig Hoff dekker et skudd fra Sparta. Den så vond ut! Hans bror, Magnus Hoff, fikk ett hardt skudd i kneet under en trening tidligere i uken. Det er altså noen likheter mellom hockeybrødrene.

12. min.: Sparta etablerte seg raskt og spilte mye rundt i offensiv sone. Ulriksen bryter av spillet og slår pucken ut av sonen.

11. min.: Simen "Krabben" Talge får to minutter for slashing. Nå er det undertall for Oilers i to minutter.

11. min.: Vikingstad spiller opp Haglund Mathisen, som skaper en stor sjanse fra høyre droppsirkel.

10. min.: Kampene mot Sparta er alltid kjekke. Det smeller godt, og er alltid en fysisk duell mellom to sterke lag.

9. min.: Rekken til Forsberg leverer et godt skift, og holder Sparta borte fra å spille seg inn i offensiv sone.

7. min.: Sparta har fullt lag igjen, og det skal spilles fem mot fem.

7. min.: Farlig Sparta-kontring. Öhman får avsluttet, men Holm er våken og redder.

6. min.: Oilers etablerer seg, Zajac blir spilt opp. Han skyter, Kristiansen styrer pucken, men den går utenfor.

6. min.: Oilers sliter litt med oppspillet. Får ikke etablert seg, og får dømt offside mot seg.

4. min.: Oilers er fullt lag, nå er det overtall for Oilers.

4. min.: Sparta har overtaket i spillet fire mot fire.

3. min.: Det blir mye frem og tilbake i forbindelse med spillet fire mot fire. Mye mer is tilgjengelig per spiller.

2. min.: Oilers-spiller Thomas Berg-Paulsen får to minutter for holding, og det blir kaos i Sparta-boksen. Spartas Emil Lilleberg får matchstraff for dårlig oppførsel. Det blir fire mot fire i to minutter, deretter har Oilers tre minutter i overtall.

2. min.: Mååål 1-0 Mathias Trettenes kommer alene med Lillegrend, og scorer! David Morley får assist på den. Sparta-spillerne får en avventende utvisning mot seg i et desperat forsøk på å stoppe Trettenes, men den blir nullet ut med scoringen.

1. min.: Stavanger-gutt og Sparta-spiller, Anders Henriksen, setter kampens første takling. Oilers-spiller og Sarpsborg-gutten Tommy Kristiansen er offeret. Magnus Hoff skyter kampens første skudd.

1. min.: Pucken er droppet i DNB Arena, kampen er i gang.

Før kampen:

Oilers leder tabellen, og det skal godt gjøres om de blir tatt igjen av serietoer Storhamar denne sesongen. Serielederen har seks strake seiere, og kan i kveld øke dette til syv kamper på rad uten tap. Oilers har kun tapt én kamp på fulltid så langt denne sesongen.

Greg Mauldin og Markus Søberg var forventet å være tilbake nå etter landslagspausen. Med Søberg tar det noe lengre tid enn ventet, mens Mauldin fikk ett tilbakefall forrige helg.

Markus Vikingstad er tilbake til kveldens kamp. 20-åringen går inn i fjerderekken mellom Simen Talge og Robin Haglund Mathisen. Han har slitt med en hofteskade, og slo den opp igjen i sin første kamp tilbake mot Frisk Asker.

Det har vært landslagspause i GET-ligaen. Oilers-spillerne har fått noe hvile i løpet av perioden. og bør være godt forberedt til kampen mot Sparta.

Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Klavestad - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Ulriksen, Bryhnisveen - Magnus Hoff, Forsberg, Kristiansen.

3. rekke: Rokseth, Sveum - Ludvig Hoff, Brassart, Berg-Paulsen.

4. rekke: Meyer, Hurrød - Talge, Vikingstad, Haglund Mathisen.