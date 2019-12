Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60. min.: Kampen er slutt. Frisk-Oilers 1-3. Oilers vinner skuddstatistikken 34-22. Den fjerde strake seieren er et faktum.

60. min.: Klavestad fullfører en takling mot Granholm på blålinjen og Kåsastul tar sin tredje utvisning i tredje periode for roughing mot Klavestad. Overtall til Oilers.

59. min.: Mååål 1-3 Dan Kissel stjeler pucken fra Björkung på blålinjen og stikker mot det åpne målet. Den notoriske målscoreren gjør ingen feil og punkterer kampen.

59. min.: Oilers har tatt timeout med 1.30 igjen på kampuret.

59. min.: Frisk har tatt ut målvakt Dahlberg for å spille seks mot fem utespillere.

58. min.: Tommy er tilbake på isen. Oilers er fullt lag.

57. min.: Frisk får etablert et godt overtallspill. Spiller rundt, men kommer ikke til noen veldig store sjanser.

56. min.: Kaos rundt målet til Henrik Holm! Dobbeltsjanse for Frisk. Holm blokkerer pucken. Tommy Kristiansen smeller inn Frisk-spiller inn i målet. Tommy sendes to minutter i fryseboksen.

55. min.: Oilers får ikke utnyttet overtallet, og Kåsastul er tilbake på isen. Kvaliteten på overtallspillet til Oilers har ikke vært på gjennomsnittet for sesongen så langt i kveld.

54. min.: Oilers sliter med å etablere et skikkelig overtallspill. Det virker som at Oilers har det litt travelt med å produsere.

53. min.: Kåsastul får nok en gang utvisning. To minutter for interference. Skal Oilers ta tilbake initiativet?

52. min.: Oilers har sluppet Frisk inn i kampen.

50. min.: Bryhnisveen og Hoff kontrer raskt for Oilers. Hoff får pucken, men kanskje en meter forsent.

49. min.: Kåsastul er tilbake på isen. Det skal spilles fem mot fem igjen.

49. min.: Klavestad med overtallets første skudd. Selv om Ludvig Hoff står foran Dahlberg har svensken kontroll.

48. min.: Oilers etablerer seg, men får ikke mye flyt i spillet. Mister pucken etter noen dueller foran mål. Benytter anledningen til å skifte overtallsrekke.

47. min.: Frisk-backen Kåsastul får to minutter for holding. Nå skal Oilers spille sitt første overtall for kvelden.

47. min.: Magnus Hoff med et godt skudd. Dahlberg får snapphansken på den.

45. min.: Frisk presser Oilers til å slå en icingpuck.

43. min.: Morley drar seg gjennom offensiv sone. Mange fine varianter fra den lille magikeren. Får avsluttet, men får ikke pucken forbi Dahlberg.

42. min.: Mens vi venter på periodens første etablerte angrep slår Oilers en icingpuck.

41. min.: Frisk slår pucken til icing. Dropp i offensiv sone for Oilers.

41. min.: Tredje periode er i gang.

Andre periode:

40. min.: Andre periode er ferdigspilt. Stillingen er 1-2 i Askerhallen. Oilers vinner skuddstatistikken 6-2 i andre periode.

39. min.: Frisk gjør en rask overgang, Holm blokkerer pucken.

37. min.: Ingen av lagene får etablert noe godt angrep i fire mot fire, det blir mye overganger. Kissel og Gustafsson er tilbake på isen.

35. min.: Dan Kissel får to minutter i fryseboksen for tripping. Gustafsson belønnes med to minutter for diving. Det skal spilles fire mot fire.

34. min.: Oilers spiller godt i undertall og slipper ikke Frisk til noen store sjanser. Hoff kommer tilbake på isen. Det skal spilles fem mot fem igjen.

32. min.: Utvisning til Magnus Hoff. Han får to minutter for slashing mot en Frisk-spiller i en rask overgang.

31. min.: Mååål 1-2 David Morley drar seg rundt målet til Dahlberg og får skutt pucken forbi den rutinerte svensken. Et pent mål, og målpoeng nummer 40 er i boks for Oilers sin gullhjelmbærer.

30. min.: Mål 1-1 Victor Björkung får pucken fra Gustafsson på blålinjen. Skyter et hardt skudd som går forbi Holm i Oilers-målet. Holm kan ikke ha sett mye av det skuddet. Han hadde flere spillere foran seg.

28. min.: Kampens første utvisning kommer nå. Kristian Forsberg treffer Frisk-centeren i hodet med køllen etter droppen. To minutter for farefullt spill med høy kølle. Undertall for Oilers.

28. min.: Oilers entrer offensiv sone med et smell, nok en gang. Kristiansen legger pucken videre til venstresiden hvor Magnus Hoff kommer i fart. Den hurtige vingen skyter, men får ikke omsatt sjansen i mål.

26. min.: Trettenes kriger pucken med seg til offensiv sone, Rokseth henger med som fjerdemann. Trettenes legger pucken bak til Rokseth som avslutter. Nydelig samspill i Askerhallen!

25. min.: Klavestad slår pucken til icing. Oilers setter fart etter droppen, men Magnus Hoff går i offside.

24. min.: Kristiansen er nær å doble ledelsen for Oilers! Spilles opp av Forsberg i slottet. Dahlberg redder.

22. min.: Førsterekken til Oilers er på isen. De er flinke til å skape bevegelse i Frisk, men klarer ikke å utnytte åpningene som kommer.

21. min.: Andre periode er i gang. Oilers går rett i angrep.

Første periode:

20. min.: Perioden er ferdigspilt. Frisk-Oilers 0-1. Skuddstatistikk 6-16, så det er en fortjent ledelse i Askerhallen.

19. min.: Frisk er mye mer aggressive nå enn i starten av perioden. Presser Oilers noe voldsomt.

17. min.: Tredjerekken er på isen. Ludvig Hoff og Thomas Berg-Paulsen er gode i det fysiske duellspillet. Pucken havner hos Brassart. Han lader opp og skyter midt på Dahlberg.

16. min.: Bryhnisveen sender en småfrekk pasning skrått gjennom midtsonen til Morley. Pucken ender hos Kissel, som skyter ut via en Frisk-kølle.

15. min.: Magnus Hoff blir spilt opp og får sjansen fra skrå vinkel mot Dahlberg. Hoff har levert poeng i samtlige kamper etter tapet mot Lillehammer i midten av november.

13. min.: Pent samspill mellom Kissel og Trettenes. Pasningen kommer for raskt inn mot mål til at det kommer en målsjanse ut av det.

12. min.: Frisk får løsnet et skudd mot Henrik Holm. Holm blokkerer.

10. min.: Trettenes tar på seg forkle og serverer Morley på nydelig vis, fra bak mållinjen. Morley klarer ikke å sette den i nettet.

10. min.: Zajac legger pucken på mål, Forsberg og Kristiansen jobber for retur. Dahlberg blokkerer pucken.

8. min.: Frisk prøver å etablere et angrepsspill, men klarer ikke å etablere seg. Blir mye raske overganger på isen.

5. min.: Morley nær scoring i det neste byttet. Klarte ikke å få pucken forbi målstreken.

4. min.: Mååål 0-1 Kristian Forsberg sender Oilers i ledelsen! Tommy Kristiansen serverer Oilers-kapteinen foran mål, og en Forsberg ble umulig å stoppe for Frisk-målvakt Dahlberg.

3. min.: Frisks Johansen kolliderer med Tommy på blålinjen. Den ser ikke god ut!

2. min.: Ludvig Hoff får pucken ut av egen sone. Godt jobbet defensivt av Oilers.

1. min.: Morley med kampens første skudd på mål. Dahlberg har full kontroll.

1. min.: Kampen starter med en icingpuck fra Frisk, godt arbeid i offsensiv sone fra Tommy Kristiansen.

1. min.: Pucken er droppet i Askerhallen. Kampen er i gang. Forsberg taper den første droppen mot Bastiansen.

Før kampen:

Oilers har hatt en utrolig sterk start på sesongen. Med kun en kamp uten poeng er fasiten 57 poeng på 21 kamper før kveldens kamp mot Frisk Asker.

Den produserende førsterekken med Dan Kissel, Mathias Trettenes og David Morley har levert 100 målpoeng samlet denne sesongen. Tar man med backparet med Andreas Klavestad og Nolan Zajac i det samme regnestykket blir tallet 143 målpoeng.

De siste kampene har Tommy Kristiansen levert som ‘’gamle Tommy’’ igjen. Med mer fysisk spill og stadig flere målpoeng leverer sarpingen for Oilers på en solid måte etter en litt rolig start på sesongen.

For Oilers er fortsatt Markus Vikingstad, Greg Mauldin og Markus Søberg ute med skader. Hurrød går inn mellom Talge og Haglund Mathisen i fjerderekken. André Bjelland Strandborg spilte en god kamp mot Grüner på lørdag. Han noterte seg for to assist. Strandborg er ikke med i troppen til Todd Bjorkstrand i kveldens kamp mot Frisk.

Oilers stiller slik, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Klavestad, Zajac - Morley, Trettens, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Ulriksen - Kristiansen, Forsberg, Magnus Hoff.

3. rekke: Rokseth, Sveum - Berg-Paulsen, Brassart, Ludvig Hoff.

4. rekke: Klofutar - Haglund Mathisen, Hurrød, Talge.