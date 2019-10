Live: Oilers jakter klubbrekord i Narvik

Følg RA Sporten på Facebook!

Før kampen:

Etter seks seriekamper denne sesongen er Oilers fortsatt ubeseiret. Klubbrekorden for flest kamper uten poengtap er allerede tangert. Det betyr at Oilers jakter klubbrekord i kveldens kamp. Med seier mot Narvik vil Oilers også tangere antall seiere på rad.

RAs sportsleder, Espen Astor Iversen, etterlyste en ny back med høyrefatning i sin kommentar tidligere i dag. Oilers har kun en høyrefattet back, og med to backer ute med skade kan det være riktig for Oilers å hente en ny back nå.

Det er flere spillere som har spilt for både Oilers og Narvik. Oilers-back Jørgen Kvål er nylig hentet tilbake fra utlån til nordlandsklubben. I Narvik spiller Tan Hellerød og Svein Petter Falk-Larssen. Begge har en fortid i Oilers sitt juniorakademi og står med a-lagskamper for klubben. Thomas Galde, Steffen Fløholm, Bjørn Amble og Alejdin Ferizi har tidligere spilt for både Narvik og Oilers-systemet.

Greg Mauldin spiller ikke kveldens kamp for Oilers. Visekapteinen står over kampen, mens Mathias Trettenes er tilbake etter karantene. Trettenes ble fikk matchstraff mot Vålerenga i slutten av september og måtte se torsdagens oppgjør mot Sparta fra tribunen. Simen Talge og Nicolai Bryhnisveen er fortsatt skadet.

Oilers stiller følgende lag med Jonas Wikstøl i mål:

1. rekke: Zajac, Ulriksen - Kissel, Trettenes, Morley.

2. rekke: Sveum, Klavestad - Søberg, Forsberg, Kristiansen.

3. rekke: Kvål, Bøen Rokseth - Ludvig Hoff, Brassart, Magnus Hoff.

4. rekke: Klofutar - Berg-Paulsen, Vikingstad, Mathisen.