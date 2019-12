Følg RA Sporten på Facebook !

Andre periode:

40. min.: Perioden er over. Stillingen er 1-4. MS sendte to pucker i mål på stillingen 1-2, men fikk begge scoringene annullert. Den andre annulleringen endte med utvsining til Booth, og en overtallsscoring for Oilers. Det kokte litt over for MS, og de fikk en ny utvsining for usportslig opptreden. Da var Bryhnisveen på jobb og økte ledelsen for Oilers.

39. min.: Nydelig overgang for Oilers. Morley og Kissel stikker. Morley sender pucken, mellom skøytene på en MS-spiller, til Kissel som bryter gjennom. Velger å sende pasning tilbake til Morley framfor å skyte. Morley blir godt markert, og får ikke skutt pucken på mål.

38. min.: MS kommer inn i sonen, og Steenberg er rask med på skyte midt på Oilers-målvakten.

37. min.: Booth får pucken rett fra droppen og skyter. Holm har full kontroll på skuddet fra den tidligere Vancouver Canucks-spilleren.

37. min.: Rokseth slår pucken litt for høyt mot Tommy Kristiansen, ender med icing.

36. min.: Mååål 1-4 Nicolai Bryhnisveen får pucken fra Klavestad og skyter den i mål! Både Brassart og Mauldin står fint plassert foran MS-målvakten, som ikke ser skuddet.

35. min.: Overtallet starter ikke så bra for Oilers. Morley spiller Oilers inn i offensiv sone med en fin variant.

34. min.: Det koker over for MS. De har scoret to mål som har blitt annullert, for så å få en scoring mot seg. Får to minutter for dårlig oppførsel. Sones av Finstad. Nytt overtall for Oilers.

34. min.: Rokseth gir en god dytt, som ikke blir utvisning. MS fortsetter å presse på for redusering.

33. min.: Stor sjanse for Booth og MS på en overgang. Nydelig redning fra Henrik Holm!

32. min.: Måål 1-3 Tommy Kristiansen øker ledelsen for Oilers! Trettenes skyter, og Kristiansen er på "kontoret" foran mål og setter returen. Dommerne går naturligvis inn i sekretariatet for å se på video, etter de to siste minuttenes annulleringer av MS-mål, men godkjenner målet.

31. min.: Puffer vinner pucken fra Vikingstad og skyter den forbi Henrik Holm. Det tok ikke mange sekunder fra den annullerte scoringen til ny scoring. Også denne blir annullert etter snakk mellom dommerne. To minutter til Booth for interference mot Vikingstad i situasjonen hvor han mistet pucken til Puffer. Overtall for Oilers!

30. min.:. Det blåses mål til MS. Oilers-målvakten tar pucken med spaken, mister pucken til en angripende David Booth. Booth sender pucken inn mot Holm som er på vei inn i målet igjen, og tar med seg pucken inn i målgården, der dukker Puffer opp i full fart inn mot Holm. Pucken går i mål etter Puffers flyvende angrep, og dommerne annullerer målet.

30. min.: Rask overgang for MS. Skyter pucken, Holm har full kontroll.

29. min.: Trettenes prøver på en pen variant fra bak mål. Legger den inn foran mål på backhand. Morley er litt for langt til høyre til å treffe pucken.

27. min.: Tommy står opp i midtsonen og blokkerer pucken med kroppen. Forhindrer oppspillet til MS.

27. min.: Fjerderekken er på, og jobber bra. Mauldin får pucken på mål, og de fortsetter å skape muligheter. Vikingstad gjør en god jobb med å holde på pucken.

26. min.: Paulsen bruker fysikken sin til å vinne pucken i offensiv sone. Svært god fysikk på 20-åringen.

25. min.: Oilers roter litt i offensiv sone, men en icingpuck fra MS gjør at Oilers får dropp i angrepssonen.

23. min.: Mauldin skyter, Strandborg er farlig nær returen. Vinner duellen mot MS-backen, som mister køllen i isen.

22. min.: Oilers får pucken inn i offensiv sone. Mister pucken, men Klavestad gjør en god jobb på blålinjen og holder spillet i gang.

22. min.: Holm blokkerer pucken, og det blir dropp i defensiv sone for Oilers.

21. min.: Dropp i offensiv sone for Oilers. Førsterekken er på. Vinner pucken, men klarer ikke å skape noe før MS bryter opp spillet.

21.min: Pucken er droppet. Perioden er igang.

Første periode:

20. min.: Perioden er over. Etter første periode står stillingen 1-2. Oilers leder, til tross for at MS tok ledelsen tidlig med en scoring fra David Booth. Et nydelig overtallsmål fra Tommy Kristiansen og et bra håndleddskudd fra Ludvig Hoff sørger for at Oilers går inn i den første pausen med ledelse. Skuddstatistikken i første periode endte 9-11.

19. min.: Zajac sender pucken rett opp til Mauldin som kommer inn i offensiv sone med Vikingstad. Sender pucken til Vikingstad som drar seg inn bak målet og kommer rundt med en briljant pasning til Mauldin. Dessverre for Mauldin ble køllen hans slått opp og han fikk ikke skutt pucken på mål.

19. min.: Oilers blir presset og slår en icingpuck. Dropp i egen sone for Oilers.

17. min.: Ludvig Hoff spiller med en herlig selvtillit nå. Tar med seg pucken inn mot mål og avslutter.

15. min.: På en rask overgang blir Kissel servert av Zajac. Får ikke pucken forbi MS-målvakten.

15. min.: Mååål 1-2 Ludvig Hoff tar med seg pucken fra vantet og inn mot midten. Han skyter og sender Oilers i ledelsen!

14. min.: Mååål 1-1 Tommy Kristiansen styrer inn en pasning fra David Morley og utligner for Oilers! Det tok kun ni sekunder i overtall før Oilers utlignet. Nydelig pasning fra Morley, og fin styring fra Tommy.

14. min.: MS-back Simonsen får to minutter for interference. Overtall for Oilers.

13. min.: Mauldin sender pucken langs vantet fra egen sone opp til Strandborg. Han når pucken godt nede i offensiv sone, og Oilers får byttet inn førsterekken.

12. min.: Brassart entrer offensiv sone og sender pucken over til motsatt. Der står Thomas Berg-Paulsen, som skyter. Fröberg redder, og Paulsen prøver å få pucken i retur. Får i stedet en MS-back på seg.

11. min.: Bryhnisveen er tilbake på isen.

11. min.: Oilers får klarert pucken ut av sonen og benytter anledningen til å skifte spillere. Det er tungt å spille i undertall.

10. min.: Booth skyter, Holm redder. MS har kanskje aldri hatt en bedre overtallsrekke enn de har nå.

9. min.: Oilers stormer i angrep. Nicolai Bryhnisveen dytter en MS-spiller inn i målvakt Fröberg. To minutter for interfence til Oilers-backen, og Oilers skal spille i undertall.

8. min.: Mål 1-0 Den tidligere NHL-spilleren David Booth kommer seg nærmest alene med Henrik Holm og skyter pucken forbi Oilers-målvakten. Klavestad klarte ikke å komme opp i kroppen på Booth.

7. min.: Magnus Hoff tar med pucken til en bedre skuddvinkel og skyter et håndleddskudd. MS-målvakten har kontroll.

6. min.: Oilers fortsetter å krige for å komme seg ut av egen sone. MS bruker mye energi her, noe som kan passe Oilers bra senere i kampen.

5. min.: Nok en gang roter Oilers det til i oppspillsfasen. MS vinner pucken og kommer seg i angrep.

4. min.: Skudd på mål fra Kristiansen. Oilers beholder pucken i offensiv sone.

3. min.: Manglerud Star har vært flinke til å stoppe oppspillene til Oilers så langt. Smarte plasseringer og bevegelser.

2. min.: Kissel med en lekker pasning inn mot Trettenes som har satt fart mot målet. MS vinner pucken, og kjører en rask overgang. Holm blokkerer pucken.

1. min.: MS stormer rett i angrep. Forsberg vinner pucken og Oilers får entret offensiv sone.

1. min.: Pucken er droppet i Manglerud ishall. Kampen er igang!

Før kampen:

Lagene møtte hverandre lørdag i DNB Arena. Det endte med 6-1 seier til Oilers. Serieleder Oilers har en god luke på 14 poeng ned til Storhamar på andreplass. Seriemesterskapet er nærmest sikret for klubben, som har syv NM-gull dette tiåret.

Manglerud har forsterket laget utover høsten, og kriger for sluttspillplass. Med en ekstern sponsor har klubben blant annet hentet stjernespilleren David Booth. Hans NHL-erfaring har vist godt igjen de første kampene han har spilt.

En av spillerne som var med på lørdagens kamp var unggutten André Bjelland Strandborg. Vi snakket med Strandborg etter kampen, og han fortalte med glede at han fortsatt kjenner på spenningen hver gang han får være med A-laget. Det store talentet har gjort det godt de gangene han har vært med i A-lagstroppen, og gjorde et solid U20-VM for Norge til tross for at han kun er 17 år.

Greg Mauldin var tilbake på lørdag, og spiller igjen i kveld. Amerikaneren har vært ute med en kneskade siden bortetapet mot Lillehammer for to måneder siden. Kampen startet i fjerderekken for hans del, men etterhvert fikk han mer spilletid i undertall, og sammen med duoen Brady Brassart og Ludvig Hoff.

Oilers-profilen Nolan Zajac har vært blant ligaens beste spillere denne sesongen. Da RA snakket med ham om kveldens kamp var han tydelig på at de må nullstille seg og være godt forberedt. Zajac hadde utrolige fire poeng i overtall på lørdag. Det er ny klubbrekord.

Klubben opplyser på sine nettsider at Markus Søberg er ute med skade. Han har vært ute i lengre tid med en skade i hamstringen. Markus Vikingstad er tilbake etter sykdom, som holdt han borte fra kampen på lørdag. Simen Talge, Robin Haglund Mathisen og Jonas Wikstøl spiller U21-kamp, og går derfor glipp av årets siste Oilers-kamp.

Den nye fjerderekken med Vikingstad, Mauldin og Strandborg blir spennende å følge utover kampen. Vikingstad og Mauldin har nylig returnert fra skadeopphold, mens Strandborg har hatt en bratt utviklingskurve det siste året.

Oilers stiller med følgende rekker, Henrik Holm starter i målet:

1. rekke: Klavestad, Zajac - Morley, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Ulriksen - Kristiansen, Forsberg, M. Hoff.

3. rekke: Rokseth, Sveum - Berg-Paulsen, Brassart, L. Hoff.

4. rekke: Mauldin, Vikingstad, Strandborg.