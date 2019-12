Følg RA Sporten på Facebook !

Tredje periode:

60. min.: Kampen er over, Oilers vinner 6-1. Oilers vinner skuddstatistikken 36-17, og tar en fortjent seier mot formlaget Manglerud Star. Craig Puffer blir kåret til MS sin beste spiller, mens Nolan Zajac får Oilers sin bestemannspris. Fire assist gjør han til en verdig vinner.

60. min.: Sander Hurrød får to minutter for krysstakling, med syv sekunder igjen på kampuret.

60. min.: Det er 4163 tilskuere i DNB Arena.

59. min.: Hoff er tilbake på isen, og Oilers er fullt lag.

58. min.: Storebror Magnus Hoff tar ansvar og dekker skudd. Den så vond ut!

57. min.: Ludvig Hoff får to minutter for slashing. Undertall for Oilers. Det ble ikke mål for Kissel.

56. min.: Kissel kommer alene med Furseth, og skyter. Den kan ha vært inne, og det blir spennende å se ved neste stopp i spillet.

55. min.: Strandborg, som nylig gjorde et godt U20-VM for Norge som 17-åring, spiller godt i dag.

54. min.: Nok en gang gjør rekken med Mauldin, Brassart og Ludvig Hoff en god jobb mot stjernerekken til MS. Fysisk tøffe å møte.

53. min.: Kissel spiller opp Morley. Det er mye fin ishockey i DNB Arena i dag.

51. min.: Kristian Forsberg prøver å ta kjøkkenveien. Furseth stopper Oilers-kapteinen.

49. min.: Strandborg viser hva som bor i ham. Sender en nydelig pasning inn i slottet til Sander Hurrød. Hurrød får ikke drømmetreffet, men ungguttene viser absolutt hva de er gode for!

48. min.: Mååål 6-1 Dan Kissel gjør det igjen! Får pucken fra Zajac, og skyter den mellom leggskinnene på Furseth. Det andre målet for dagen må være en hyllest til sin kones bestemor, som feirer 80 årsdagen sin i DNB Arena.

48. min.: Bretzman får to minutter for hekting, og Oilers skal spille periodens første overtall.

47. min.: Farlig skudd fra Frøshaug. Holm redder den.

46. min.: Oilers sin førsterekke møter MS sin stjernerekke. Trettenes har kontroll på Booth.

45. min.: Mauldin bidrar godt til at Oilers får kommet seg ut av egen sone. Får skutt pucken på Furseth, som blokkerer.

44. min.: Jeppe Meyer kommer ned langs høyresiden og skyter. Furseth redder.

42. min.: Ulriksen spiller fri Ludvig Hoff, som får entret offensiv sone. Skyter over mål, og MS får pucken ut.

41. min.: Det blir litt rot på offensiv blå, som resulterer i at Kissel kommer alene med Furseth. Det blir ikke mål denne gangen.

41. min.: Pucken er droppet, og den tredje perioden er i gang.

Andre periode:

40. min.: Perioden er over. Oilers vinner perioden 4-1, og leder 5-1 før tredje periode. Den totale skuddstatistikken viser 30-13. God og produktiv periode av Oilers.

40. min.: Klavestad kommer ned i rundtvantet, i offensiv sone, og henter pucken. Sender den inn mot Morley, men pucken går ikke i mål. Nydelig spill fra førsterekken til Oilers.

39. min.: Oilers klarer å holde pucken i offensiv sone på en helt annen måte enn mot Narvik. Kan fortsatt miste pucken, men vinner den tilbake tidlig.

38. min.: Mauldin sender kampens peneste pasning så langt. Der skylder Ludvig Hoff han et poeng.

37. min.: Booth skyter, men treffer dommeren.

35. min.: Brassart, Mauldin og Ludvig Hoff gjør det surt for Manglerud. Takler og skyter. Godt skift!

34. min.: Rokseth spiller opp Magnus Hoff. Han klarer ikke å få pucken forbi Furseth.

32. min.: Mål 5-1 Målene kommer raskt i DNB Arena, nå reduserte MS. Craig Puffer scorer for gjestene i et stille DNB Arena.

31. min.: Mååål 5-0 Andreas Klavestad er Oilers sin nummer 5, og setter dagens femte scoring! Koser seg med pucken på sin høyreside, og skyter den forbi Moran. Han blir tatt av, og Ole Morten Furseth kommer inn i MS-målet. Bryhnisveen og Mauldin får assistpoeng på scoringen.

30. min.: Steenberg får nok en utvisning for MS. Denne gangen for slashing.

29. min.: Ludvig Hoff skyter, men den går via Moran og opp i nettet bak målet.

28. min.: Mååål 4-0 Dan Kissel blir servert fra Zajac, og øker ledelsen for Oilers! Får pucken gjennom målgården, står klar på venstresiden av målet og setter den inn. Trettenes fikk også assist på målet. Et frustrert MS tar timeout.

27. min.: Corley Elkins får to minutter for forsinkelse av spillet etter å ikke ha fulgt instruksjonene fra dommerne i forbindelse med dropp. Overtall for Oilers, igjen!

26. min.: Mååål 3-0 Mathias Trettenes styrer pucken i mål etter skudd fra Dan Kissel! Zajac noterer seg også for poeng i det korte overtallet. Det tok kun seks sekunder før pucken fant veien inn i MS-målet.

26. min.: Alexander Kristiansen på MS får to pluss ti minutter for takling bakfra.

26. min.: Godt skift fra fjerderekken. De har ikke fått så mye istid så langt denne kampen.

25. min.: Det blir blåst icing, og Magnus Hoff er ikke særlig fornøyd med det. Han mener nok selv at han hadde vært først til pucken.

24. min.: Mååål 2-0 Brady Brassart kommer alene med MS-målvakten, og finter han ut. Dobler ledelsen for Oilers, og Jeppe Meyer får assisten.

22. min.: God press fra Oilers i åpningen av den andre perioden.

21. min.: Perioden er i gang, og Kissel er tilbake på isen.

Første periode:

20. min.: Første periode er over, Oilers leder 1-0 etter å ha vunnet skuddstatistikken 11-4.

20. min.: Kissel står over et skift, Kristiansen er inne i førsterekken.

19. min.: Ludvig Hoff og Berg-Paulsen tar for seg i offensiv sone. Det skal ikke være smertefritt å møte de i dag!

18. min.: Stolpeskudd fra backveteran Sveum!

18. min.: Brassart kommer tidsnok på isen til å bli med på en rask overgang. Mauldin får skutt.

17. min.: Mauldin dekker skudd, og Brassart er tilbake på isen.

16. min.: Oilers-backen Bryhnisveen avbryter Manglerud. Får klarert pucken og Oilers får byttet mannskap.

15. min.: Brassart lar seg irritere av Craig Puffer, og tar en to minutters utvisning for roughing.

14. min.: Utvisningen er over, og det er fem mot fem igjen.

14. min.: MS får en stor mulighet da pucken blir feilsendt i egen sone.

13. min.: Gode kombinasjoner fra førsteoppsettet, men de klarer ikke å score.

12. min.: MS-spiller Emil Frøshaug får to minutter for krysstakling. Nytt overtall for Oilers.

11. min.: Mååål 1-0 Tommy Kristiansen blir servert av Nolan Zajac, og gjør ingen feil. Zajac blir presset gjennom oppspillet, men tar med seg pucken inn i offensiv sone. Nydelig variant fra Zajac, som sender pucken inn mot mål hvor Tommy står klar til å sende Oilers i ledelsen!

10. min.: Marcus Ekberg får to minutter for hekting, og Oilers skal spille overtall.

9. min.: Oilers er fullt lag igjen.

8. min.: Forsberg tar pucken i midtsonen, gir den videre til Magnus Hoff. Han kommer i god fart, og kommer alene med Moran. Får ikke overlistet målvakten.

7. min.: Booth får sjansen på åpent mål. Klarer ikke å få pucken inn.

7. min.: Haglund Mathisen får to minutter for tripping. Undertall for Oilers.

7. min.: Tommy er på kontoret! Styrer først et skudd fra Zajac, før han hjelper Klavestad til skudd.

6. min.: Kristiansen er tilbake på isen, og det skal spilles fem mot fem igjen.

5. min.: Mauldin og Brassart gjør en enorm jobb i offensiv sone. Jager MS-spillerne slik at de ikke får spilt seg opp. Når MS omsider kommer seg inn i offensiv sone kommer en rask avslutning fra tidligere NHL-profil David Booth.

4. min.: Steenberg er tilbake på isen, og Oilers spiller i undertall.

4. min.: Kristiansen får to minutter for holding, i offensiv sone. Nå skal det spilles fire mot fire.

4. min.: For noen muligheter! Kissel skyter, Kristiansen prøver seg på returen, og Kissel får inn to skudd til før MS får kontroll på pucken.

3. min.: Bryhnisveen skyter, og Brassert kriger godt på returen. Får ikke pucken forbi Brent Moran i MS-målet.

2. min.: MS-spiller Steenberg får to minutter for farefullt spill med høy kølle mot Dan Kissel. Overtall for Oilers.

1. min.: Morley spiller opp Trettenes til kampens første målsjanse. Nydelig spill fra gullhjelmbærer Morley!

1. min.: Pucken er droppet i DNB Arena, og den første av to romjulskamper mellom Oilers og Manglerud Star er i gang.

Før kampen:

Oilers tok juleferie med tap i Nordkraft Arena mot Narvik. 2-0 ble sluttresultatet, og Narvik-målvakt Partanen stoppet hele 38 skudd fra Oilers.

Manglerud Star har i de siste kampene sine slått Sparta og Vålerenga. Det er et kraftig forsterket lag som møter Oilers nå, i forhold til tidligere i sesongen.

Hos Oilers er Greg Mauldin tilbake fra skadeopphold. Amerikaneren har vært ute med kneskade siden bortetapet mot Lillehammer. Han går inn mellom Andre Bjelland Strandborg og Robin Haglund Mathisen i fjerderekken.

Oilers stiller med følgende lag, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Klavestad, Zajac - Morley, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Ulriksen - Kristiansen, Forsberg, Magnus Hoff.

3. rekke: Sveum, Rokseth - Berg-Paulsen, Brassart, Ludvig Hoff.

4. rekke: Meyer, Hurrød - Haglund Mathisen, Mauldin, Bjelland Strandborg.