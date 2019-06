Live: Kronberg rett inn mot gamle venner

Følg RA Sporten på Facebook !

1. omgang:

32 min.: Bytyqi til dødlinjen. Slår inn hardt og lavt. Sahlgren ned og holder. Den var farlig!

29 min.: Tripic dunker ballen over på halv vollet etter innlegg fra Bjørshol.

27 min.: Høiland med en nydelig stikker gjennom til Tripic. Han prøver å finne Bytyqi. Det blir corner. Der skulle han prøvd selv! God sjanse.

25 min.: Eriksen med et distanseskudd like utenfor.

24 min.: Sandnes Ulf har nok vært farligst så langt. Viking har hatt mest ball.

21 min.: Farlig kontring fra Ulf. Skulle hatt frispark, men dommer vinker videre for fordel etter en vill rusning av Vevatne. Bytyqi gir til kast.

18 min.: Kronberg trer en ball i mellomrommet til Kachi. Han skyter like over.

14 min.: Viking har ballen klart mest. Sandnes Ulf ligger dypere i banen.

11 min.: Bytyqi tas helt nede ved dødlinjen. Viking vil ha straffe. Dommer drar det utenfor. Frispark. Slås lavt inn til Høiland. Skuddet blokkeres. Bilder tyder på at det skulle vært straffe.

9 min.: Kronberg får ballen i feltet. Overlister Austbø med et lavt skudd, men like utenfor bortre stang. Det hadde vært litt av en debut!

9 min.: Ibrahimaj presser fram en corner til Viking. Tar den selv. Klareres ut og Ulf kontrer!

6 min.: Stillingskrig i starten.

2 min.: Frispark til Sandnes Ulf i farlig posisjon. 17 meter og litt skrått. Rett i muren fra Halgunset. Tripic blir liggende og spillet stanses.

1. min.: Kampen i gang!

Før kampen:

Dansken, som ikke fikk fornyet sin avtale med Viking etter forrige sesong, har lenge trent med Sandnes Ulf. Trener Bengt Sæternes har lenge ønsket ham inn, men styret har satt foten ned av økonomiske grunner.

Tirsdag snudde de og backen ble signert på direkten. Han går rett inn i startoppstillingen til oppgjøret.

Viking slo sist LSK med 2-0 i serien, men trener Bjarne Berntsen har ingen illusjoner før derbyet i cupen.

Dette blir vanskelig.

– Dersom de ikke kommer seg til Ullevaal blir dette årets kamp for Sandnes Ulf. Dette er på mange måter cupfinale for dem. Vi må være forberedt på å møte et lag som er vanvittig tent, sier Berntsen til RA.

Viking stiller dette laget (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl - Ylldren Ibrahimaj, Samuel Fridjonsson, Kristian Thorstvedt - Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Sandnes spiller slik (4-4-2): Saku-Pekka Sahlgren - Claes Kronberg, Tapio Heikkilä, Jasmin Bogdanovic, Ingvald Halgunset - Akinsola Akinyemi, Axel Kryger, Christian Landu Landu, Vegard Erlien - Kent Håvard Eriksen, Kachi.