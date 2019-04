LIVE: Hvem er best i vest?

Følg RA Sporten på Facebook !

9.min: Dagens høyeste jubel kommer da speaker annonserer at Veton Berisha får gult kort etter å ha vært sent inne i en duell med Sondre Bjørshol. Meget populært blant de over 10.000 tilskuerne som har funnet veien til Jåttåvågen i dag.

5.min: Ender med frispark fra midt på banen. Den blir slått inn i feltet der Tord Johnsen Salte sleivsparker ballen over egen keeper, men heldigvis er Viljar Vevatne på plass for å måke ballen vekk fra streken.

3.min: Tommy Høiland og Vito Vormgoor ligger nede etter en kollisjon. Høiland er klar igjen, mens Vormgoor også stabler seg på beina.

1.min: Kjempemulighet for Viking. Bytyqi får en alle tiders mulighet alene med keeper etter en glipp av Acosta, men får den ikke forbi Holmen Johansen som redder.

1.min: Vi er i gang!

Før kamp:

Høsten for halvannet år siden var forrige gang lagene møttes i Eliteserien, og da ble det 4-2-seier til Brann. Lørdagens kamp blir det 59. møte mellom de to lagene i Stavanger siden 1948. Viking står med 35 seire, Brann med 12, men vi må tilbake til 2013 for å finne forrige Viking-seier.

For seks år og seks kamper siden, 18. august 2013 vant Viking 3-2 hjemme mot Brann etter en strålende snuoperasjon der Trond Olsen scoret vinnermålet. Siden har Viking gått tapende ut av alle kampene i slaget om vestlandet.

– Det begynner å bli en stund siden sist seier, så det er på tide å slå de igjen nå. Vi har vist til nå i år og i treningskampene at vi er til å regne med, og kveldens kamp blir en fin test for oss når vi møter et lag som ser på seg selv som en gullkandidat.

For Vikings del er Runar Hove ute med skade, og inn kommer Tord Johnsen Salte. Ellers er laget det samme som har vunnet de to første kampene, sågar uten å slippe inn mål. Alle på Vikings benk utenom Usman Sale var i aksjon på torsdag kveld, da rekruttlaget spilte 0-0 mot Vardeneset.

For Brann merker vi oss at dagens bursdagsbarn, Veton Berisha, spiller på topp i hjemkomsten til SR-Bank Arena.

Viking (4-4-2): Iven Austbø – Sondre Flem Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Rolf Daniel Vikstøl – Ylldren Ibrahimaj, Samuel Fridjonsson, Kristian Thorstvedt – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Andre Danielsen, Jostein Ekeland, Harald Nilsen Tangen, Lasse Berg Johnsen, Usman Sale, Adrian Pereira.