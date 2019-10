Live: Hove headet i tverrliggeren

Følg RA Sporten på Facebook!

2. omgang:

56 min.: Viking og Fridjonsson kommer fire mot to på en overgang. Søles bort da islendingen tar feil valg og prøver skudd selv.

55 min.: Pereira beiner ballen til en corner for Stabæk.

54 min.: Det flyter ikke helt for Viking, men det er noen jokere på benken her også. Kanskje Berntsen burde foretatt seg noe snart. Tommy Høiland sitter blant annet der. Det gjør også Furdal og Bytyqi.

52 min.: Skudd fra Källman i lengste. Keeper redder.

49 min.: Stabæk klart best i gang etter pause. Ny stor sjanse. Skudd i lengste fra Vetlesen. Meget god redning fra Austbø.

46 min.: Braaten skyter like utenfor. Der skulle det nok vært frispark til Pereira for holding i forkant. Stor sjanse uansett. Stabæks beste.

46 min.: Kampen i gang igjen. Oliver Edvardsen har kommet inn hos Stabæk. Inn for TouTouh.

1. omgang:

48 min.: Pause. En litt rotete kamp. Mye dueller og ingen av lagene som har hatt et klart overtak. Viking nærmest mål.

47 min.: Heading i tverrligger fra Hove etter innlegg fra Pereira! Kampens største sjanse. Der skulle du scoret, Hove!

45 min.: Lagt til 3 minutter. Stabæks Toutouh har fått en trøkk og er ute av banen nå.

44 min.: Avslutning langt utenfor fra Viking.

41 min.: Gult til Hove for en takling på Braaten.

41 min.: Skytte prøver fra distanse. Langt utenfor Austbøs mål.

39 min.: Bohinen sent inn på Thorstvedt. Får gult kort.

37 min.: Thorstvedt for tøff i en duell. Blåses av. Det liker publikum.

33 min.: Har utviklet seg til en fysisk batalje dette. Berntsen har nok gjort rett i laguttaket i så måte.

30 min.: Voldsom duell mellom Amankwah og Østensen. Hjelmelandsekspressen blir headet rett i hodet ser det ut for. Har veldig vondt. Kommer seg på beina etter et lite minutt nede.

28 min.: Nadderud vil ha rødt kort på Vevatne for felling av Braaten som siste mann. Dommer vinker videre. Publikum hadde nok et poeng der. Vevatne heldig.

27 min.: Vetlesen prøver en overgang, men Viking veldig gode til å få folk bak ballen.

23 min.: Tripic får et billig frispark på kanten av 16 meter. Pereira slår inn på bakre, men Stabæk får den bort.

21 min.: Langt kast fra Fridjonsson. Klareres til nok et kast. Thorstvedt får ballen på 18 meter. Skyter rett i en skokk med bein.

18 min.: Skytte prøver seg fra 20 meter. Austbø holder.

16 min.: Viking har løftet laget og presshøyden noe.

12 min.: Hernandez kjører albuen i bakhodet til Tripic i en duell. Så veldig bevisst ut, men dommeren lar det passere. Soleklart gult kort. Har også sett rødt bli gitt for tilsvarende.

10 min.: Stabæk har kommet best i gang her, selv om Viking har vært oppe og luktet et par ganger.

8 min.. Stabæk med en stor sjanse. Vetlesen går i bakken og mange hylte på straffe. Ballen datt ned hos Toutouh som skjøt like over.

6 min.: Bohinen feller Tripic. Som overspiller litt i kjent stil for å prøve å gi ham et gult kort. Lykkes ikke. Det har han gjort før i år. 2-0 til Tripic mot Stabæk i så måte. Han har sørget for å gi dem røde kort.

4 min.: Hove klarerer et farlig innlegg til corner. Blir til en ny en etter et innlegg på bakre og heading i en Viking-spiller og ut. Så blir ballen pælmet unna da den andre innsvingeren kommer.

2 min.: Viking nære på å tre seg gjennom. Smart kombinasjon fra Pereira og Thorstvedt. Amankwah rydder opp i siste lit før Viking er alene med keeper.

1. min: Kampen i gang på Nadderud. Strålende spilleforhold. Kaldt. Fin matte.

Før kampen:

Før oppgjøret sa treneren til RA at en av nøklene for fortsatt suksess var å plukke det beste laget ut i fra motstanderen som står for tur.

I så måte er denne kampen spesiell. Viking har spilt ni kamper på rad på kunstgress. Nå skal de ut på naturlig underlag igjen.

– Du må treffe på laguttakene. Det er mye som må tas hensyn til. Går kampen på kunstgress eller naturgress? Vil fysikk bli viktig? Hva vil passe best mot den aktuelle motstanderen?

Disse momentene tok Berntsen opp da RA spurte fredag. Laget han nå har tatt ut bærer preg av at han har fulgt det opp.

Fysikk og duellkraft er prioritert i laget hvor blant annet Fredrik Torsteinbø er valgt foran Sondre Bjørshol på back.

Slik ser laget ut (4-3-3): Iven Austbø - Fredrik Torsteinbø, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira - Samuel Fridjonsson, Kristoffer Løkberg, Kristian Thorstvedt - Even Østensen, Benjamin Källman, Zlatko Tripic.

