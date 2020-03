Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

60. min.: Honka angriper. Viking står kompakt.

58. min.: de Lanlay skyter! Fin skru på ballen, men den går en halv meter utenfor. Offensivt fra de Lanlay.

56. min.: Pereira slår inn, og Runar Hove er nær heade den i mål! Den lange midtstopperen er en naturlig mann å ha med seg på dødballer.

55. min.: Hjørnespark itil Viking.

52. min.: Kandji skyter, Austbø er våken.

50. min.: Mye løping på Veton Berisha. Det er tydelig at han vil mye.

47. min.: Viking kommer til en tidlig sjanse på La Quinta. Pereira skyter fra 17 meter. Går utenfor.

46. min.: Det planlagte byttet mellom Høiland og Veton Berisha har skjedd i pausen.

46. min.: Viking sparker i gang andre omgang.

Første omgang:

45. min.: Første omgang er over. Stillingen er 1-1 på La Quinta. En omgang hvor Viking har spilt tidvis bra.

45. min.: Høiland får frispark på midtbanen. Går rett i ansiktet på Honka-spilleren, i kjent stil.

44. min.: Kort variant fra Furdal, spiller med de Lanlay. Ballen slås inn i feltet, der er Vevatne nær å sende Viking i ledelsen!

42. min.: Torsteinbø prøver på et innlegg fra venstre, går ut til hjørnespark.

40. min.: Det var Vevatnes andre mål i Marbella. Han scoret kampens eneste mål mot Tromsø. Den tekniske midtstopperen er ikke kjent for å score mål, men leverer tydeligvis målpoeng når det er behov for det.

39. min.: Mååål 1-1 Viljar Vevatne utligner for Viking! Kapteinen følger med Bytyqi opp på en overgang. Ballen går inn på mål, hvor Murray gir retur. Vevatne er plutselig i spissposisjon, og kriger ballen i mål.

37. min.: For en redning fra Iven Austbø! Honka spiller seg gjennom, og Bjørshol klarer ikke å hindre det. Skyter fra syv meter, og Austbø slår den ut til hjørnespark.

35. min.: Nå har Honka trillet ballen de siste minuttene. Har ikke evnet å skape noe farlig.

32. min.: Der kommer de Lanlay gjennom, alene med Murray.. Får ikke ballen forbi, og inn i Honka-målet.

29. min.: Rotete rundt Honkas målvakt, Tim Murray. Viking klarer ikke å vinne ballen, Honka kommer seg ut.

27. min.: Torsteinbø kommer med Vikings første skudd på mål.

26. min.: Fine kombinasjoner på venstresiden. Pereira, Torsteinbø og de Lanlay leker sammen.

24. min.: Furdal kommer til innlegg fra høyresiden, og Torsteinbø er nær å utligne for Viking! Han hadde to mål her på La Quinta for en uke siden, mot russiske Chayka.

23. min.: Viking har overtatt initiativet etter Honkas scoring.

19. min.: Mål 0-1 Macoumba Kandji sender Honka i ledelsen mot Viking! Skyter ballen forbi en sjanseløs Iven Austbø.

18. min.: Nå markerer Løkberg seg. Man har hørt ham hele kampen. Han dirigerer laget. Nå takler han en Honka-spiller på midtbanen.

15. min.: Bjørshol kommer til innlegg. Ballen går ut til kast.

13. min.: Honka fortsetter å presse Viking. Nok en gang er det Pereira som avverger.

12. min.: Honka spiller seg gjennom på venstresiden. Slår innlegg, og Pereira hindrer Honka-spilleren. Dermed unngår Viking en farlig sjanse mot seg.

10. min.: Kampens første mulighet! Zymer Bytyqi er på vei nedover høyrekanten. Legger inn mot Høiland, som ikke når den.

9. min.: Runar Hove tar med seg ballen framover. Blir presset, og er nær å miste den. Snur seg rundt og spiller ballen trygt videre.

8. min.: Honka prøver å spille gjennom, mye langs bakken.

6. min.: Det er en del Viking-supportere på plass i Marbella. En kombinasjon av fastboende og Vikinghordene.

4. min.: Austbø har en uheldig pasning. Honka vinner ballen. Får trille ball.

2. min.: Furdal prøver på et innlegg, men Honkas målvakt plukker den opp.

1. min.: Honka tar avspark. Kampen er i gang!

Før kampen:

Viking befinner seg i Marbella, hvor laget har vært på treningsleir siden onsdag i forrige uke. Alle spillerne, unntatt langtidsskadde Axel Andrésson, har vært i aksjon under treningsleiren. Andrésson har vært med laget ned til den spanske solkysten, men har i all hovedsak trent for seg selv.

I løpet av de to første kampene har Viking fordelt spilletiden, slik at spillerne som tåler 90 minutter skal få prøve seg. Nå begynner det å tilspisse seg. Viking-trener Bjarne Berntsen ønsker å stille med toppet lag, som om det skulle vært seriekamp, mot Start om 16 dager. Før den tid skal Viking, etter kveldens kamp, møte Sandnes Ulf og EIK.

Dagens motstander, Honka, har en historie med Viking. Det var det finske laget som stoppet Europa-eventyret for Viking i 2008. I andre kvalifiseringsrunde måtte de mørkeblå se seg slått 2-1 på eget gress. Honka møtte Sandnes Ulf på tirsdag. Det ble en fysisk duell. Det skremmer ikke Berntsen. Han vet hva som venter i løpet av året.

– Det er minst det vi må forvente i Europa, sier Berntsen til RA.

Til kampen mot Honka er det kun planlagt et bytte på forhånd. Det er at Veton Berisha kommer inn for Tommy Høiland i pausen. Det bekreftet Berntsen til RA torsdag.

Viking starter slik (4-3-3): Iven Austbø-Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira-Kristoffer Løkberg, Fredrik Torsteinbø, Johnny Furdal-Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Yann-Erik de Lanlay.