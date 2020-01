Live: Årets første Oilers-kamp

Følg RA Sporten på Facebook !

Oilers leverte full pott i romjuleskampene mot MS. Laget scoret kun to mål i spill fem mot fem, og ble reddet av et solid overtall. Dette har Oilers-trener Todd Bjorkstrand sørget for at laget har jobbet med gjennom treningsuken.

LES OGSÅ: Trettenes har svaret klart om sin egen framtid

20 år gamle Thomas Berg-Paulsen fra Stavanger har levert en utrolig solid sesong så langt. Den fysiske vingen har produsert seks poeng, men de defensive bidragene har vært store. Det er faktisk 20 kamper siden sist det kom mål imot mens Berg-Paulsen var på isen. Om dette fortsetter mot farens tidligere klubb, Lillehammer, får vi svaret på i løpet av få timer. Faren, Eirik Paulsen, spilte for Lillehammer på 1990-tallet.

LES OGSÅ: Bjorkstrand roser 20-åringen

Lillehammer var det første laget som slo Oilers til fulltid denne sesongen. Det er kun Narvik som har klart å gjenskape dette etterpå. Laget fra Mjøsa har kvalitetsspillere som Brendan Harms og Nick Dineen, i tillegg til den tidligere Oilers-spilleren Stephan Vigier. Han kom til Oilers sammen med gullhjelmbærer David Morley før forrige sesong, men dro tilbake til Lillehammer etter en sesong i byen.

Markus Søberg er fortsatt ute med en skade i hamstringen. Han har vært ute i syv uker, og det er enda ikke klart når han vil være tilbake for fullt. Ungguttene Simen Talge og Sander Hurrød blir ikke med i kveldens kamp. Robin Haglund Mathisen er med som ekstraløper.

LES OGSÅ: Vi har gitt Oilers-spillerne karakterer for første halvdel av sesongen

Rekken med Ludvig Hoff, Brady Brassart og Thomas Berg-Paulsen fortsetter sammen. De har spilt ni kamper sammen og har ingen mål imot. De to målene som er scoret i fem mot fem de siste tre kampene er scoret av denne rekken.

Oilers stiller med følgende lag, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Klavestad, Zajac – Morley, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Ulriksen – Kristiansen, Forsberg, M. Hoff.

3. rekke: Rokseth, Sveum – Berg-Paulsen, Brassart, L. Hoff.

4. rekke: Meyer, Haglund – Mauldin, Vikingstad, Strandborg.