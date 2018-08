Lillebror Ingebrigtsen med sensasjonelt EM-gull i Berlin

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

3.38,10 var vinnertiden da supertalentet fra Sandnes senasjonelt vant EM - etter et løp hvor de tre brødrene nærmest kjørte opptrekkstog i beste sykkelstil.

– Han slutter aldri å imponere. Det var kanonsterkt av Jakob. Taktikken vi kjørte var som skapt for at han skulle vinne. Jeg trodde vi hadde det inn i siste sving. Jeg var klar, men ble sperret inne siste 200 meter, sier storebror Henrik Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Selv ble han nummer fire, mens storfavoritt Filip ikke holdt helt inn.

– Dette er helt sykt. Når en blir europamester i en alder av 17-år er det helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg var 21 år, sier Henrik Ingebrigtsen.

LES OGSÅ: - De kan ta alle tre medaljeplassene

Kjørte opptrekkstog

Brødrene kjørte underveis det som lignet et opptrekkstog fra syklingens verden. Etter å ha ligget i halen av feltet på den første runden tok de kommandoen. Lillebror Jakob lå tidlig i tet og holdt helt inn.

– Jeg følte meg bra etter forsøket. Følte meg pigg, men jeg kjente etter halvannen runde at muskulaturen ble stiv. Jeg var ikke god nok i dag. Da jeg skjønte det bidro jeg til å kjøre litt taktikk som vi snakket om med Jakob i spiss. Men at jeg ikke var god nok i dag tror jeg kostet Henrik en medalje, sa Filip Ingebrigtsen.

Han erkjente at samarbeidet mellom brødrene var diskutert før løpet.

– Vi snakket på forhånd om å ofre en av oss. Alle var giret på medalje, men jeg skjønte tidlig at det ikke var min dag.

LES OGSÅ: Ferdigsydd Filip Ingebrigtsen ser fortsatt på seg selv som favoritt

– Helt drøyt

Hovedpersonen selv, Jakob Ingebrigtsen, trodde knapt nok hva som skjedde. Det gikk lang tid før han skjønte at sensasjonen var et faktum.

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Jeg syntes de andre kom litt sent bak. Så så jeg at det sto et ett-tall etter passering og trodde det var en runde til, sa europamesteren.

Han måtte også ta seg selv i det overfor NRK. Nå har alle tre brødrene EM-titler på 1500 meter.

– Nå var det vel egentlig min tur i forhold til Henrik og Filip. Jeg er 17 år og har allerede nådd målet for min karriere. Jeg er tom for ord, sa gullvinneren til NRK etter målgang.

Så tok han seg i det:

– Nei! Det er det dummeste jeg noengang har sagt. Haha. Jeg er bare 17 og har det beste foran meg, sa Jakob Ingebrigtsen - og forstatte:

– Det er bare helt drøyt! Så mange nordmenn på tribunen. Så mange som heier og støtter. Fantastisk! Det var jo egentlig på 5000 meter jeg skulle ha den beste sjansen. Nå får vi se hva vi kan gjøre i morgen.

Pappa Gjert var nesten i sjokk etterpå.

– Det verste er at de andre synes det er greit å bli slått av en 17-åring!

– Jeg vet hva som skal til, for jeg har sett hva Henrik og Filip har vært gjennom og har lagt ned av arbeid. Når sant skal sies, har jeg ofret en del jeg også. Jeg føler jeg har vært toppidrettsutøver i ti år, tilføyde Jakob Ingebrigtsen.

Europamesteren erkjente også etter at han hadde fått summet seg litt at dette var surrealistisk.

– Dette skal ikke skje. Vi vet alle hvor høyt nivået er på friidrett i Europa. Med tanke på hvor mange som satser er det helt sinnsykt å stå på toppen, sa Jakob Ingebrigtsen.

Gullet gjør ham også til den yngste individuelle vinner av en løpsøvelse i mesterskapets 84-årige historie.

Dette er friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen:

* Navn: Jakob Ingebrigtsen

* Alder: 17 år (født 19. september 2000 i Sandnes)

* Idrett: Friidrett

* Favorittøvelse: 1500 meter

* Høyde: 1,84 m

* Trener: Gjert Ingebrigtsen

* Utvalgte personlige rekorder: 1500 meter: 3.31,18 og 5000 m: 13.35,84.

* Utvalgte internasjonale meritter: Gull U20-EM 2017 (5000 m), Gull U20-EM 2017 (3000 m hekk).

* Aktuell: Gull på 1500 meter EM 2018.