Leo-stikk mot Strømsgodset

18-åringen syntes det var rart av Godset å slippe dem til så lett.

Østigård har blitt trukket fram som en kandidat til framtidens Molde-kaptein av trener Ole Gunnar Solskjær, men er for tiden på utlån i Viking.

Norge G19-stopperen ruvet i duellene i tirsdagens treningskamp mot Strømsgodset, og han hadde et forsøk i tverrliggeren etter en corner etter elleve minutter.

Etter kampen innrømmet 18-åringen at han ble overrasket over hvor lett han selv og lagkameratene fikk gå opp i luftrommet.

– Vi er tøffe i dueller på dødballer. Det er litt rart av Godset å slippe oss til så lett, det synes jeg. Mannfolk skal ikke la oss gå opp der og få headet i tverrliggeren, sa Østigård til NTB.

– Du synes det er et svakhetstegn av et eliteserielag å tape mot dere?

– Ja, det må man rett og slett bare si. De har masse erfaring og fysikk som ofte er bedre enn oss, som er unggutter. At vi får gå opp så fritt og vinne dueller, det er for dårlig hvis man skal være i toppen i Eliteserien. Så enkelt er det.

Seier i generalprøven

Norge G19 vant kampen på Marienlyst i Drammen 1-0 etter at Erik Botheim ble kampens eneste målscorer.

– Jeg synes de var gode. De hadde en klar plan, tydelig plan. Jeg synes de ser ut som de er godt rustet for et sluttspill, sa daværende Godset-trener Tor Ole Skullerud etter kampen. Skullerud trakk seg som trener for drammenserne onsdag kveld.

Etter tirsdagens kamp sa at han ikke ble tatt på senga over landslagets kvaliteter.

– Det er eliteseriespillere utpå her stort sett, så jeg visste at dette var et bra lag, sa Skullerud.

– Det er mange av oss som spiller i 1. divisjon og noen i Eliteserien. Det er viktig å vise at vi kan stå opp mot mannfolk. Vi begynner å bli mannfolk selv også, så det er fint at vi klarte å slippe oss løs og gjøre det vi er gode på. Det er vanskelig vite hvordan vi skal spille, hvordan vi skal spille forsvar og angrep. Du ser at Godset sliter litt med det, sa Østigård.

Vil vinne EM

Unggutten mener Norge skal kunne kjempe om seieren i sommerens EM-sluttspill etter seier i generalprøven.

– Som «Paco» (G19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen) sier, hadde Godset vært i EM, så hadde de vært et av lagene som kunne ha vunnet EM. Når vi vinner mot dem så er det et signal på at vi skal være der vi er. Det blir et spennende EM, og det å gå til semifinale og en finale er noe vi har troen på og har sagt at vi skal klare. Det er det som er målet og det vi skal klare, så da er dette en perfekt kamp for å vise hvor vi ligger, avsluttet Leo Skiri Østigård.

Norge skal møte Finland, Portugal og Italia i gruppe A i EM-sluttspillet. Strømsgodset møter Start i Eliteserien søndag. Sørlendingene ansatte Kjetil Rekdal som ny trener før helgen. (©NTB)