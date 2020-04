Legende bønnfaller United om å holde fast ved Solskjær

Følg RA Sporten på Facebook !

Solskjær var under kraftig press tidlig i sesongen. Da fungerte lite og spillet var alt annet enn godt. Så snudde det etter hvert, og klubben var i sin aller beste form da Premier League ble satt på vent.

I et intervju med Daily Mirror sier den tidligere danske keeperkjempen at Manchester United ikke har noe behov for et stort navn i managerstolen, fordi de allerede har en stor mann der i Ole Gunnar Solskjær.

Schmeichel minner om at United spilte elleve kamper på rad uten tap før sesongen stanset opp. Han mener det bare er å glemme rekrutteringen av navn som Mauricio Pochettino og Massimiliano Allegri.

– Jeg mener at Ole har vært helt fantastisk. Jeg krysser fingrer for at styremedlemmene og eierne ser det samme, og at det ikke er noe behov for å bytte manager. Vi har allerede et stort managernavn. Ole Gunnar Solskjær er et av de største navnene i Manchester Uniteds historie, hevder Schmeichel.

Schmeichel mener at Solskjær ikke hadde noen enkel start og at han heller ikke arvet den beste spillertroppen.

– Ole forsto umiddelbart at dette ville ta tid, og han har brukt tiden godt. Han har stort sett kvittet seg med spillerne som han visste måtte bort, og han har hentet inn noen veldig gode. Jeg mener at sesongen har vært en suksess, sier keeperlegenden fra Danmark.

