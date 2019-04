Vikarpartileder Olaug Bollestads snubling under et sekkeløp i Byparken, var som sendt fra oven. Få ting bærer mer preg av harmløs familiemoro enn potetsekkeløp, og ingenting er mer illustrerende enn når landbruksministeren fra Gjesdal tryner. Noen skadefro sjeler som tilhører/tilhørte KrFs Hareide-fraksjon moret seg nok – fylkets fremste KrF-politiker løftet som kjent ikke en finger i november da fylkesårsmøtet i Rogaland gjennomførte flertallsvalg og overkjørte medlemmene som ønsket et regjeringsskifte.



Kjell Ingolf Ropstad er et langt skritt tilbake og til høyre etter Knut Arild Hareide. Sistnevnte stilte i samme klasse som Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland, der det var et poeng å lage et bredt parti – rett og slett et kristelig folkeparti etter kristendemokratisk modell. Nå er innvendingen mot Hareides resultater dundrende gode. Han fikk det jo ikke til, og det er langt fra sikkert at KrF-tilnærming i retning Ap ville ha fått et marginalisert kristenparti til å vokse. Problemet er at den nye KrF-ledelsens linje om å gå til høyre er minst like polariserende. Forskjellen er at Hareides disipler kan ta seg et glass rødvin og en sigar der Ropstads tilhengere nøyer seg med tynn kaffe og vafler.



«De kristne verdiene», prøvde Ropstad å mane fram på helgens landsmøte på Sola. Problemet for KrF-lederen er at det ikke er opp til ham å monopolisere kristne verdier – til og med Rødt-politikere liker kristne verdier. Det marginaliserende oppstår når KrFs påstander om sorteringssamfunn og staten som erstatning for familien møter 2019-virkeligheten. KrF har satt abortspørsmålet i spill for å få makt sammen med et Frp de absolutt ikke ville samarbeide med, samtidig som de har problemer med heldagsskole og skolemåltider. På sitt vis risikerer Kjell Ingolf Ropstad å heise de kristne verdiene så høyt at det blir karikert og får amerikansk kristenkonservatisme over seg. I den retningen vil neppe Kjell Ingolf Ropstad snuble hvis KrF skal over sperregrensen igjen.