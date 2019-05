LEDER: Frp står bom fast

Helgens landsmøte viser Frps dilemma i bompengepolitikken. Partiet er imot bompengefinansiering, men hvordan skal et styringsparti som sitter i regjering jobbe mot en ordning de har forpliktet seg til å administrere? Svaret er enkelt og brutalt: Frp kan ikke både være imot bommer og styre bommene. Eller de kan si at økte skatter kan erstatte bompenger – noe som også er urealistisk Frp-politikk. LES OGSÅ: Moi-Nilsen urettferdig at Frp får skylden



Det er ikke Siv Jensens freudianske glipp om å «knuse de jævla sosialistene» som oppsummerer landsmøtet, men partilederens reaksjon da Carl I. Hagen tok til orde for å bruke oljepenger til å slette bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte bompengeprosjekter. Hagen viste til at Oljefondet i første kvartal økte med 738 milliarder kroner, og at noe av pengene bør gå til vei. Formaningene fra nestleder Sylvi Listhaug om at Frp ikke vil greie å levere på et slikt løfte, stagget heller ikke salen.



Måten bompengestriden utvikler seg på er i ferd med å bli en møllestein om halsen på Frp. Når Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ligger på 20,6 prosent oppslutning i Bergen og har bitt seg fast på høyt nivå i flere av landets største byer, går alarmen i Frp. Antibompengepartiet er i ferd med å tape en vinnersak, og det er blitt for vanskelig å kommunisere at Frp kjemper imot bom etter at Stortinget har vedtatt opptil 230 milliarder i bompenger siden Jensen & co. kom inn i regjering. Peking på lokal- og fylkespolitikere og uttalelser om at bompengeandelen har gått ned under Frp, går ikke hjem hos bomtrøtte velgere. Nok er nok-general Sigurd Sjursen er blitt Frp-politiker og tar i Aftenbladet til orde for at partiet skal «være imot uavhengig om det er lokal, i fylket eller nasjonalt». Uttalelsen viser konflikten mellom lokal motstand og nasjonal styring.

Det er mer sannsynlig at Frp må ut av regjering for å vinne tilbake bommotstanden, enn at partiet greier å snu Høyre, Venstre og KrF.