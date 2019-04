LEDER: Danskene kommer!

På kort tid har Stavangers uteliv blitt utsatt for en dansk invasjon. The Old Irish Pub rykket først inn på De Røde Sjøhus, og i bølge to kom Rekom med oppkjøp av Øivind Ekelands imperium Beverly, Sportscafeen, Ovenpaa, Hygge, Dickens, Hall Toll, Café Sting og 50 prosent av Cirkus i Fargegata. Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut fredag ettermiddag skal den stavangerske utelivskongen bli partner i det danske selskapet, der han også skal jobbe med utvikling av «ulike konsepter». Aftenbladet anslår at kjøpssummen for utestedene Ekeland har eid gjennom selskapet Bærekraften AS er på 60 millioner kroner. LES OGSÅ: Heidis Bier Bar trues med tvangsmulkt



Oppkjøpet og den danske invasjonen tyder på at det lokale utelivsmarkedet har bygd seg opp til et nivå som frister utenlandsk kapital. Ekeland er sterkt delaktig i at Stavanger er en spennende utelivsby, og noe av energibuntens store styrke er at han får fram høyst ulike konsepter og kan dyrke både sportskafeer og hipsterpuber. Det har foregått en profesjonalisering av byens uteliv som også har bidratt til å skjerpe appetitten til utenlandske oppkjøpere. Oppkjøp er ikke nødvendigvis negativt, spesielt siden Øivind Ekeland skal være med på driften og fortsatt ha en hånd på rattet. Dét trengs trolig i stor grad. Så langt har de danske utelivskonseptene trampet inn i Stavanger med samme eleganse som en nordmann i Jomfru Anes gade. Bruddene på arbeidsmiljøloven i ombyggingen av The Old Irish Pub og bruddene på plan- og bygningsloven Heidi’s Bier Bar har stått for i den fredede Tollboden, er arrogant og lite tillitvekkende.



I morgen behandler formannskapet The Old Irish Pubs søknad om skjenkebevilling. Vanligvis er skjenkesøknader en formalitet som avgjøres på saksbehandlernivå, men politikerne bør absolutt ha en kritisk innstilling. En bevilling er en lisens til å tjene store penger, og bør ikke gis til virksomheter som ignorerer arbeidsfolks sikkerhet og norsk lov.