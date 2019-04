LEDER: Afterski ved Vågen

Smaken er som kjent ujevnt fordelt, og det som er uspiselig for den ene er helt topp for den andre. Utelivet fungerer både som smaksmarkør og filter. Noen trives best i Fargegata, andre har det alle tiders på utestedene på Skagenkaien. Det viktigste er at en relativt stor by som Stavanger har et bredt sammensatt uteliv som også driver seriøst. Noen nyetableringer i den siste tiden kan gi grunn til å stille spørsmål ved nettopp seriøsiteten.



The Old Irish Pubs holdning til arbeidsmiljølovens krav er flittig omtalt av lokale medier i de siste ukene. Det danske eierselskapet har lovet bot og bedring, men hele tiden i etterkant av avsløringer om ulovlige forhold og hele tiden med henvisning til at de ikke kjenner norske lover og regler. Nå har nok et dansk utelivsselskap – Heidi’s Bier Bar – kommet til Stavanger og etablert seg i Tollboden der Hall Toll holdt til siden 2004. Stavanger er den åttende norske byen som huser konseptet der østerriksk afterski og ansatte i tyrolerkjoler og lederhosen ser ut til å være blant attraksjonene. Afterski og jodling ved Vågen midt i Stavanger må være blant de mest misforståtte eksportproduktene fra Danmark noensinne. LES OGSÅ: Truer Heidis Bier bar med tvangsmulkt



Den danske alpestemningen og smakløsheten til side; det alvorlige i etableringen av Heidi’s Bier Bar i den fredede bygningen Tollboden er at et utenlandsk utelivskonsern nok en gang satser på at det er lettere med tilgivelse enn tillatelse. Stavanger kommune har truet selskapet Skansegaten 2 AS med tvangsmulkt på 500 kroner dagen hvis de ikke fjerner eksteriørendringene på Tollboden – det vil si inngangsportal, skilt og fjellheis (!). Denne typen endringer regulert av plan- og bygningsloven, og viljen til å beskytte fredede bygninger mot tøvete påfunn av typen Heidi’s Bier Bar er til stede i de fleste europeiske byer. I Stavanger bør kommunale myndigheter og politikere reagere tøft mot de danske forsøkene på å forsøple både by og arbeidsmiljø.