Lanserer ny tv-kanal for kultur

TV Vest og Altibox lanserer, i samarbeid med Lyse og Bate, en helt ny tv-kanal for kultur og underholdning.

Det melder TV Vest i en pressemelding torsdag morgen.

Kanalen heter Scene Vest, og blir et alternativ til festivalsommeren som har forsvunnet.

– Hensikten er å gjenopprette en næringskjede der artistene kan selge billetter i en periode der festivalsommeren forsvant, heter det i pressemeldingen.

Sola Kulturhus stiller sin scene til disposisjon.

LES OGSÅ: Slik blir pinseværet

Artister kan selge billetter igjen

Kanalen skal gi artisten en mulighet til å selge billetter og publikum til å få en god opplevelse.

Pilotprosjektet består av fem programmer/konserter. Først ut er Ingenting og Leif og Kompisane.

– Det er kjekt å kunne støtte det lokale kulturlivet - og her får vi være med og skape et tilbud som også medlemmene våre vil nyte godt av. Rull tv-en ut på balkongen og nyt konsert og utepils, eller gjør stua om til gjørmefritt festivalområde.

Det er mye glede i god kultur! oppfordrer Bate-sjef Paul Boxill, i pressemeldingen.



– Scene Vest er et spennende prosjekt som forener flere teknologiske plattformer for å gi styringen tilbake til kulturen. Ved å kunne ta betalt for musikk, teater, dans eller annen scenekunst, kan det gi en mulighet etter at festivalsommeren er tapt, sier daglig leder i TV Vest, Jørund Kopren.



For å se kanalen, betaler man for tilgang for inntil 24 timer. Det betyr at man kjøper tilgang den dagen man vil se en konsert eller et show. Dette leveres av Altibox over fiber rett hjem i full HD.

For de som ikke er Altibox-kunder, får man tilgang til en direktestrøm på nett.

Prosjektet er et samarbeid mellom TV Vest, Altibox og Sola Kulturhus med støtte fra Lyse og Bate.